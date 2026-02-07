Одеситка на ковзанах влаштувала танці на обледенілій дорозі (відео)

В Одесі, незважаючи на плюсову температуру 7 лютого, вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку, і пересуватися ними небезпечно для здоров'я.

Однак не всі одесити сумують з цього приводу і навіть знаходять привід розважитися і повеселити інших, заодно показавши, наскільки насправді ситуація далека від нормальної. У Telegram-каналі "Моя Одеса" з'явилося відео, де дівчина в спортивному костюмі і на ковзанах танцює на зледенілій вулиці.

Зробивши кілька доволі непростих па на ковзанах, вона доїхала до свого авто, сіла за кермо і помчала геть. Як видно на кадрах, колеса міні-купера теж ковзають на замерзлій парковці.

Як пише "Думська", влада міста провалила боротьбу з ожеледицею.

"Не дивлячись на попередження про небезпеку, тротуари виявилися не посипані, тільки за минулий тиждень майже 900 осіб отримали травми, у школах заняття не скасували, а травмпункти працювали до зносу", — констатують журналісти.

Відео дня

Медики зазначають, що потік постраждалих цього року значно перевищив звичайний, а пік травматизму припав на перший робочий день після погіршення погоди.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак неодноразово закликав одеситів бути максимально обережними під час перебування на вулиці і запевнив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі вже другу добу.

Зазначимо, що ще 27 січня в мережі гуляло відео, як одесит їде на ковзанах вкритою крижаною кіркою вулицею, перш ніж застрибнути в маршрутку.

Раніше повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий двічі впав на вулиці через ожеледицю.