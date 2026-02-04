"Приседаний недостаточно": Садовый дважды упал во Львове из-за гололеда
Городской голова Львова Андрей Садовый пожаловался, что дважды не удержался на льду, который покрывает дороги города, и упал. При этом он отметил, что коммунальные службы делают все возможное.
О падении из-за гололеда во Львове Андрей Садовый рассказал 4 февраля на своей странице в Facebook. Он рассказал о сложной ситуации на дорогах и призвал горожан быть осторожными во время передвижения по улицам.
"Сегодня упал уже дважды. Оказалось, что делать приседания с утра — недостаточно, чтобы удержаться на льду", — написал Садовый.
Городской голова добавил, что работа работников коммунальных служб продолжается в усиленном режиме.
Жители города в комментариях под заметкой возмущаются непочищенными дорогами, утверждают, что ситуация во Львове из-за морозов сейчас худшая за все годы, и призывают Садового "брать коммунальные службы под контроль".
"Пройдитесь по улицам, Андрей Иванович, там с крыш тяжелые ледяные сосульки скоро будут падать на головы", — написала комментатор под ником Olha Valevska.
