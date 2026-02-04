"Приседаний недостаточно": Садовый дважды упал во Львове из-за гололеда

Городской голова Львова Андрей Садовый пожаловался, что дважды не удержался на льду, который покрывает дороги города, и упал. При этом он отметил, что коммунальные службы делают все возможное.

О падении из-за гололеда во Львове Андрей Садовый рассказал 4 февраля на своей странице в Facebook. Он рассказал о сложной ситуации на дорогах и призвал горожан быть осторожными во время передвижения по улицам.

"Сегодня упал уже дважды. Оказалось, что делать приседания с утра — недостаточно, чтобы удержаться на льду", — написал Садовый.

Городской голова добавил, что работа работников коммунальных служб продолжается в усиленном режиме.

Садовый рассказал о сложной ситуации во Львове из-за гололеда Фото: скриншот

Жители города в комментариях под заметкой возмущаются непочищенными дорогами, утверждают, что ситуация во Львове из-за морозов сейчас худшая за все годы, и призывают Садового "брать коммунальные службы под контроль".

Жители Львова жалуются на непосыпанные дороги Фото: скриншот

"Пройдитесь по улицам, Андрей Иванович, там с крыш тяжелые ледяные сосульки скоро будут падать на головы", — написала комментатор под ником Olha Valevska.

Жители Львова пишут об ужасной ситуации в городе из-за морозов Фото: скриншот

Напомним, депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко 19 января рассказывал, что сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве.

23 января СМИ рассказывали со ссылкой на юриста Евгения Булименко, как добиться компенсации за травму из-за гололеда в Украине.

29 января Андрей Садовый заявлял, что во Львове объявлена подготовка к чрезвычайной ситуации из-за угрозы российского удара по энергетической инфраструктуре.