Во Львове объявлена подготовка к чрезвычайной ситуации: Садовый предупредил об угрозе обстрела

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в городе запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Он отметил, что синоптики прогнозируют сильные морозы на выходные, и россияне могут этим воспользоваться для очередного массированного удара.

О запуске подготовки к чрезвычайной ситуации во Львове городской голова Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook 29 января. Он отметил, что не может предвидеть вражеские обстрелы и не будет комментировать заявления российских военкоров о якобы "энергетическом перемирии", однако отметил, что РФ может воспользоваться минусовой температурой для атак по энергетической инфраструктуре.

"Что знаю точно: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попытаться ударить по критической инфраструктуре наших городов", — написал Садовый.

Відео дня

Угроза обстрела Украины: что советует львовянам Садовый

Городской голова призвал жителей Львова осуществить несколько шагов для подготовки к возможному массированному удару:

организоваться и проверить укрытия, где можно спрятаться во время воздушной тревоги;

зарядить гаджеты, павербанки и зарядные станции, не оставляя их без присмотра во время зарядки;

запастись базовым набором продуктов, воды и лекарств;

выяснить, есть ли среди соседей люди с инвалидностью или пожилые люди, которым может понадобиться помощь. В случае обстрела о потребности в помощи можно сообщить на горячую линию города.

Также Садовый попросил горожан доверять только официальным источникам информации.

На случай, если дом будет отключен от электроснабжения и отопления, городской голова напомнил, что во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункт несокрушимости и все доступные в нем услуги. Также он отметил, что в случае временного отключения теплоснабжения не нужно сливать воду из батарей, пока об этом отдельно не сообщит человек, отвечающий за дом.

"Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы все уже давно готовы", — резюмировал Садовый.

Садовый объявил подготовку к режиму чрезвычайной ситуации во Львове Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра предупреждали, что в Украине ожидаются морозы до -30 в течение 1-3 февраля.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба 29 января предупредил о новом ударе по энергосистеме Украины, который могут осуществить россияне во время существенного снижения температуры в ближайшие дни. По его словам, к этому готовятся ВСУ и все службы, причастные к ликвидации обстрелов.