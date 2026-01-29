У Львові оголошено підготовку до надзвичайної ситуації: Садовий попередив про загрозу обстрілу

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Він зазначив, що синоптики прогнозують сильні морози на вихідні, і росіяни можуть цим скористатися для чергового масованого удару.

Про запуск підготовки до надзвичайної ситуації у Львові міський голова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook 29 січня. Він зазначив, що не може передбачати ворожі обстріли та не буде коментувати заяви російських воєнкорів про нібито "енергетичне перемир'я", пороте зазначив, що РФ може скористатися мінусовою температурою для атак по енергетичній інфраструктурі.

"Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст", — написав Садовий.

Загроза обстрілу України: що радить львів'янам Садовий

Міський голова закликав жителів Львова здійснити кілька кроків для підготовки до можливого масованого удару:

організуватися та перевірити укриття, де можна сховатися під час повітряної тривоги;

зарядити гаджети, павербанки та зарядні станції, гне залишаючи їх без нагляду під час заряджання;

запастися базовим набором продуктів, води та ліків;

з'ясувати, чи є серед сусідів люди з інвалідністю чи літні люди, яким може знадобитися допомога. В разі обстрілу про потребу в допомозі можна повідомити на гарячу лінію міста.

Також Садовий попросив містян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

На випадок, якщо будинок буде відключено від електропостачання та опалення, міський голова нагадав, що у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні в ньому послуги. Також він наголосив, що в разі тимчасового відключення теплопостачання не потрібно зливати воду з батарей, поки про це окремо не повідомить людина, що відповідає за будинок.

"Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові", — резюмував Садовий.

Садовий оголосив підготовку до режиму надзвичайної ситуації у Львові Фото: скриншот

Нагадаємо, в ДСНС із посиланням на прогноз Укргідрометцентру попереджали, що в Україні очікуються морози до -30 протягом 1-3 лютого.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба 29 січня попередив про новий удар по енергосистемі України, який можуть здійснити росіяни під час суттєвого зниження температури найближчими днями. За його словами, до цього готуються ЗСУ та всі служби, дотичні до ліквідації обстрілів.