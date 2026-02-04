"Присідань недостатньо": Садовий двічі впав у Львові через ожеледицю

Міський голова Львова Андрій Садовий поскаржився, що двічі не втримався на льоду, який вкриває дороги міста, і впав. При цьому він зазначив, що комунальні служби роблять усе можливе.

Про падіння через ожеледицю у Львові Андрій Садовий розповів 4 лютого на своїй сторінці у Facebook. Він розповів про складну ситуацію на дорогах і закликав містян бути обережними під час пересування вулицями.

"Сьогодні впав уже двічі. Виявилося, що робити присідання зранку — недостатньо, щоб втриматися на льоду", — написав Садовий.

Міський голова додав, що робота працівників комунальних служб триває в посиленому режимі.

Садовий розповів про складну ситуацію у Львові через ожеледицю Фото: скриншот

Жителі міста в коментарях під дописом обурюються непочищеними дорогами, стверджують, що ситуація у Львові через морози зараз найгірша за всі роки, та закликають Садового "брати комунальні служби під контроль".

Жителі Львова скаржаться на непосипані дороги Фото: скриншот

"Пройдіться вулицями, Андрій Іванович, там з дахів важкі льодяні бурулі скоро падатимуть на голови", — написала коментаторка під ніком Olha Valevska.

Жителі Львова пишуть про жахливу ситуацію в місті через морози Фото: скриншот

Нагадаємо, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Євген Кузьменко 19 січня розповідав, що зламав хребет через ожеледицю в Києві.

23 січня ЗМІ розповідали з посиланням на юриста Євгена Буліменка, як домогтися компенсації за травму через ожеледицю в Україні.

29 січня Андрій Садовий заявляв, що у Львові оголошено підготовку до надзвичайної ситуації через загрозу російського удару по енергетичній інфраструктурі.