Як домогтися компенсації за травму через ожеледицю в Україні: поради юриста

Антициклон приніс в Україну сильні морози, і якщо на тротуарах і у дворах не прибирається вчасно сніг та не посипається лід — це загрожує пішоходам серйозними травмами. Юрист пояснив, хто відповідає за неприбрані території та що потрібно робити для отримання компенсації.

Про те, як отримати компенсацію за шкоду здоров'ю після падіння через ожеледицю в Україні, юрист Євген Буліменко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 23 січня. Він зазначив, що власники чи балансоутримувачі несуть адміністративну відповідальність за порушення норм благоустрою, а якщо вони відмовляться виплачувати компенсацію в разі травмування, з питанням можна звернутися до суду.

Падіння через ожеледицю в Україні: перші дії

Якщо падіння на льоду призвело до травм, насамперед необхідно викликати бригаду екстреної медичної допомоги та отримати лікування. Юрист зазначив, що при цьому потрібно не забути зафіксувати факт травмування. Щоб надалі була можливість отримати компенсацію, варто зберегти всі медичні довідки, висновки, квитанції та чеки витрат на лікування.

"Необхідно зробити фотографії місця падіння з прив’язкою до вивіски чи об’єкта нерухомості, знайти свідків та, якщо можливо, отримати відео з камер спостереження", — порадив Євген Буліменко.

Ожеледиця в Україні: хто має прибирати території

За словами юриста, за стан територій відповідають власники чи балансоутримувачі:

за дороги та тротуари загального користування — шляхово-експлуатаційні управління;

за прибудинкові території — керуючі компанії чи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

за приватні ділянки — власники земельних ділянок і будівель.

Для отримання точних даних про балансоутримувача можна зробити запит до органів місцевого самоврядування.

Власникам чи балансоутримувачам територій за порушення норм благоустрою загрожують штрафи: від 340 до 1360 грн для громадян і від 850 до 1700 грн для посадових осіб і підприємців.

Травма через ожеледицю в Україні: як отримати компенсацію

За словами Євгена Буліменка, щоб отримати компенсацію витрат на лікування, середнього заробітку та моральної шкоди, травмованому через ожеледицю варто спочатку звернутися до власника чи балансоутримувача території з письмовою претензією.

"Якщо досудове врегулювання не допоможе, питання розв'язується в судовому порядку", — додав юрист.

Нагадаємо, 19 січня депутат Київської міськради Євген Кузьменко розповідав, що зламав хребет через ожеледицю в Києві.

Синоптикиня Наталка Діденко 21 січня розповідала, що антициклон вже починає залишати територію України, і потепління стане відчутнішим вже наступного тижня.