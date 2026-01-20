"Соромно за нашу з вами роботу": депутат міськради зламав хребет через ожеледицю в Києві

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко розкритикував місцеву владу через неочищені тротуари. Він повідомив, що через ожеледицю впав та дістав перелом хребта.

Про свою травму депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Євген Кузьменко написав 19 січня на своїй сторінці у Facebook. Під своїм дописом він тегнув зокрема міського голову Віталія Кличка, директора департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова та голову Оболонської районної адміністрації Кирила Фесика.

"Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано", — написав депутат.

За словами Євгена Кузьменка, він зламав хребет і "випав" з життя щонайменше на 4 місяці.

"Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей…" — додав депутат міськради.

Депутат Кузьменко дістав перелом хребта через ожеледицю в столиці Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 січня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у соцмережах, що доручив головам районних державних адміністрацій до вечора почистити двори та тротуари. Перед тим місцеві жителі критикували київську владу через сніг та лід на тротуарах, зокрема редакторка Віка Карпінська писала про "нечищений вже тиждень тротуар біля пішохідного переходу біля метро Золоті Ворота".

15 січня міський голова столиці Віталій Кличко обурився словами президента України Володимира Зеленського про незадовільну роботу влади Києва з підготовки до зимової погоди та російських ударів по енергетиці.