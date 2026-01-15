"Я, принаймні, говорю чесно": Кличко обурився словами Зеленського про незадовільну роботу влади Києва

Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить інтенсивності у роботі влади Києва щодо ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці столиці, нівелюють працю енергетиків та інших фахівців, які цим займаються.

Натомість чутно лише "суцільний хейт", заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав?", — запитав Кличко.

Він перерахував те, що робилось у Києві після російських обстрілв:

після руйнівної атаки з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400;

комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру;

енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян;

відбувається підключення соціальних закладів (лікарень, пологових будинків та іншіих) до автономних джерел;

соціальні працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам;

в пунктах обігріву цілодобово чергують працівники, щоб приймати киян;

від генераторів заживлюються обʼєкти критичної інфраструктури.

Відео дня

"Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну", — зазначив Кличко.

За його словами наразі чути "суцільний хейт", зокрема, через те, що Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто.

"Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори. І в цій надзвичайній ситуації я, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни). Щоб зберегти здоровʼя і життя мешканців міста. І робитимемо це й надалі. Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.

У цей же день президент України зазначив, що на час дії надзвичайної ситуації у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину.