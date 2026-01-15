"Я, по крайней мере, говорю честно": Кличко возмутился словами Зеленского о неудовлетворительной работе власти Киева

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит интенсивности в работе властей Киева по ликвидации последствий российских ударов по энергетике столицы, нивелируют труд энергетиков и других специалистов, которые этим занимаются.

Вместо этого слышно только "сплошной хейт", заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?", — спросил Кличко.

Он перечислил то, что делалось в Киеве после российских обстрелов:

после разрушительной атаки из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400;

коммунальщики круглосуточно на февральском морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру;

энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на какие-то часы свет в дома киевлян;

происходит подключение социальных учреждений (больниц, роддомов и других) к автономным источникам;

социальные работники разносят горячую пищу одиноким лежачим киевлянам;

в пунктах обогрева круглосуточно дежурят работники, чтобы принимать киевлян;

от генераторов запитываются объекты критической инфраструктуры.

"Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. У них, хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну", — отметил Кличко.

По его словам, сейчас слышен "сплошной хейт", в частности, из-за того, что Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город.

"Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично на какие-то рейтинги и призрачные выборы. И в этой чрезвычайной ситуации я, как мэр, все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города (как и в первые дни и недели полномасштабной войны). Чтобы сохранить здоровье и жизнь жителей города. И будем делать это и в дальнейшем. Отвечаю вам, извините, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились", — подчеркнул Кличко.

Напомним, 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день президент Украины отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинахмогут отменить комендантский час.