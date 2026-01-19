Кличко доручив до вечора почистити двори та тротуари: пообіцяв звернутися до Зеленського

Міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду з очільниками районних державних адміністрацій столиці. Вона була присвячена прибиранню вулиць від снігу та льоду.

Зокрема, Кличко дав доручення прибрати місто вже до сьогоднішнього вечора. Про це міський голова написав у себе в Telegram.

Очільник столиці звернув увагу на важливості прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

"Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району…" — попередив Кличко.

Йдеться про закон "Про столицю України — місто Київ", відповідно до якого голова райдержадміністрації призначається президентом України. Водночас усі РДА, відповідно до цього ж закону, підпорядковуються Київській міській державній адміністрації.

27 травня 2025 року Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нових голів районних державних адміністрацій Києва:

Голосіївський район — Софія Дунаєвська;

Дарницький район — Олександр Ковтунов;

Деснянський район — Максим Бахматов;

Дніпровський район — Андрій Паладій;

Подільський район — Володимир Наконечний;

Святошинський район — Георгій Зантарая;

Солом’янський район — Сергій Мовенко;

Шевченківський район — Олександр Сазанович.

Ще двоє очільників РДА — Кирило Фесик в Оболонській та Наталія Кондрашова у Печерській — продовжили свою роботу, адже були призначені раніше.

Водночас ГО "Пасажири Києва" звертають увагу на те, що відповідно до розпорядження про розподіл обов'язків у Києві, шляхоексплуатаційні управління підпорядковуються "Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який, своєю чергою, координує і контролює Київський міський голова Віталій Кличко".

Критика київської влади через сніг та лід

В останні дні київська місцева влада регулярно піддається критиці в соцмережах за нечищені тротуари. Так, редакторка Transparency International Ukraine Віра Карпинська розповідала про "нечищений вже тиждень тротуар біля пішохідного переходу біля метро Золоті Ворота".

"Якщо мене не вб'є р***я, то я точно вб'юся тут. На Мінській взагалі ковзанка, яку в останні дні ніхто не чистив, а лише полірували підошви божевільних киян, які будь-що хотіли потрапити на роботу. Після перегляду відео з прекрасним комунальником у Львові, який продовжував чистити сніг, коли шахед летів поруч з ним на пам'ятник Бандері, у киянина на язиці одні матюки. Вже мовчу про порівняння столиці з Харковом", — наголосила вона.

У коментарях люди підтримують журналістку, наголошуючи, що проблема з тротуарами, вкритими кригою, є актуальною для різних районів Києва.

Нагадаємо, 9 січня, в день масованого ракетно-дронового обстрілу, через який понад 6000 будинків залишилися без опалення, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила міського голову Віталія Кличка та його оточення в тому, що ті перебувають у відпустці. Мер Києва назвав цю інформацію брехнею та запросив парламентарку на чай.

Згодом вони опублікували спільне фото з кабінету Віталія Кличка, яке підтвердило, що очільник столиці перебуває в Києві.

Пізніше Віталій Кличко заявив про найскладнішу ситуацію у Києві за час війни.

14 січня Зеленський заявив про те, що він не бачить інтенсивності у роботі влади Києва щодо ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці столиці. У відповідь Кличко назвав ці слова такими, що нівелюють працю енергетиків та інших фахівців, які цим займаються.