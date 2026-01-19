Кличко поручил до вечера почистить дворы и тротуары: пообещал обратиться к Зеленскому

Городской голова Киева Виталий Кличко провел совещание с руководителями районных государственных администраций столицы. Оно было посвящено уборке улиц от снега и льда.

В частности, Кличко дал поручение убрать город уже до сегодняшнего вечера. Об этом городской голова написал у себя в Telegram.

Глава столицы обратил внимание на важность уборки от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий.

"Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района..." — предупредил Кличко.

Речь идет о законе "О столице Украины — городе Киеве", согласно которому глава райгосадминистрации назначается президентом Украины. В то же время все РГА, согласно этому же закону, подчиняются Киевской городской государственной администрации.

27 мая 2025 года Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении новых глав районных государственных администраций Киева:

Голосеевский район — София Дунаевская;

Дарницкий район — Александр Ковтунов;

Деснянский район — Максим Бахматов;

Днепровский район — Андрей Паладий;

Подольский район — Владимир Наконечный;

Святошинский район — Георгий Зантарая;

Соломенский район — Сергей Мовенко;

Шевченковский район — Александр Сазанович.

Еще двое руководителей РГА — Кирилл Фесик в Оболонской и Наталья Кондрашова в Печерской — продолжили свою работу, ведь были назначены ранее.

В то же время ОО "Пассажиры Киева" обращают внимание на то, что согласно распоряжению о распределении обязанностей в Киеве, дорожно-эксплуатационные управления подчиняются "Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который, в свою очередь, координирует и контролирует Киевский городской голова Виталий Кличко".

Критика киевских властей из-за снега и льда

В последние дни киевская местная власть регулярно подвергается критике в соцсетях за нечищеные тротуары. Так, редактор Transparency International Ukraine Вера Карпинская рассказывала о "нечищеном уже неделю тротуаре возле пешеходного перехода возле метро Золотые Ворота".

"Если меня не убьет р***я, то я точно убьюсь здесь. На Минской вообще каток, который в последние дни никто не чистил, а только полировали подошвы сумасшедших киевлян, которые во что бы то ни стало хотели попасть на работу. После просмотра видео с прекрасным коммунальщиком во Львове, который продолжал чистить снег, когда шахед летел рядом с ним на памятник Бандере, у киевлянина на языке одни матерные слова. Уже молчу о сравнении столицы с Харьковом", — подчеркнула она.

В комментариях люди поддерживают журналистку, отмечая, что проблема с тротуарами, покрытыми льдом, является актуальной для разных районов Киева.

Напомним, 9 января, в день массированного ракетно-дронового обстрела, из-за которого более 6000 домов остались без отопления, народный депутат Марьяна Безуглая обвинила городского голову Виталия Кличко и его окружение в том, что те находятся в отпуске. Мэр Киева назвал эту информацию ложью и пригласил парламентария на чай.

Впоследствии они опубликовали совместное фото из кабинета Виталия Кличко, которое подтвердило, что глава столицы находится в Киеве.

Позже Виталий Кличко заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны.

14 января Зеленский заявил о том, что он не видит интенсивности в работе властей Киева по ликвидации последствий российских ударов по энергетике столицы. В ответ Кличко назвал эти слова такими, что нивелируют труд энергетиков и других специалистов, которые этим занимаются.