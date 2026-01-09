Все же "на чай" заглянула: Безуглая встретилась с Кличко в КГГА несмотря на спор (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая встретилась с мэром Киева Виталием Кличко, хотя до этого между ними возник спор из-за его возможного пребывания в отпуске. Мэр предложил ей зайти на чай, и она согласилась.

На своей странице в Telegram она опубликовала селфи с Кличко и написала, что встреча состоялась несмотря на почти пустую КГГА. Кличко прибыл на рабочее место, и после короткого ожидания стороны обсудили устойчивость столицы во время чрезвычайной ситуации.

"Нашла мэра. В КГГА сейчас почти пусто, но Кличко прибыл. Немножко подождала, и встреча состоялась. Поговорили об устойчивости города", — написала она.

Безуглая встретилась с Кличко в КГГА несмотря на спор Фото: Скриншот

Что известно о конфликте Безуглой и Кличко

Стоит отметить, что 9 января Марьяна Безуглая опубликовала в своем Telegram пост, в котором отреагировала на призыв Виталия Кличко временно выехать киевлянам из города. Она подчеркнула, что даже самый богатый город страны с местным бюджетом более 100 млрд грн в год не смог за четыре года подготовиться к чрезвычайной ситуации. По ее информации, Кличко и его окружение оставались в отпусках, и именно поэтому, горожане не могли видеть его на месте событий, а только получали дистанционные обращения.

"По моей информации Кличко и многие из его окружения до сих пор в отпусках до конца недели. Поэтому мы не видим его селфи на фоне разрушенных домов и только имеем обращение на удаленке. Киевляне, выезжайте! Ну не было у самого богатого города страны с местным бюджетом в более чем 100 млрд грн в год возможностей за 4 года подготовиться. Ну что ж. Вернутся с курортов, будут думать. Совет обороны Киева месяц не заседает по тем же причинам...", — написала нардеп.

В ответ на пост Безуглой мэр Киева Виталий Кличко написал, что никто не отправлял его в отпуск, и осудил распространение ею недостоверной информации.

"Там одна очень народная депутатка отправила меня в "отпуск". Спасибо, конечно, но зачем писать ложь, которую потом подхватывают неразборчивые в достоверной информации Telegram-каналы (разборчивые же СМИ, например, обращались, чтобы уточнить "информацию"). Тем более, этот депутат любит ходить в мэрию на различные совещания. Так могла бы заглянуть и сегодня", — написал чиновник.

Также он отметил в посте, что хоть отопления в мэрии пока нет, он готов угостить Безуглую горячим чаем и сделать с ней седфи.

На это предложение Безуглая согласилась и в конце концов вечером встретилась с мэром Киева.

Напомним, что 16 декабря Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подралась с Сергеем Тарутой. Из-за этого депутаты хотят подать постановление об отстранении ее от заседаний Рады.

