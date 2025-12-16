Потасовка в Верховной Раде: Безуглую хотят отстранить от заседаний (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая 16 декабря заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подралась с Сергеем Тарутой, пожаловалась на парламентариев.

У себя в Telegram-канале Марьяна Безуглая сообщила о том, что народные депутаты хотят подать постановление об отстранении ее от заседаний Рады.

"Не Таруту, который дважды нападал на меня и срывал плакаты, а меня. Насчет Таруты все тихо. Так за что? За то, что Тарута на меня дважды напал физически, или что послала Тищенко? Или ВРУ безразлично, что происходит в армии?", – говорится в публикации.

Нардеп отметила, что заседание все же прошло, и она не блокировала голосование и голосовала сама.

"Уважаемые коллеги, руководство ВРУ. Считаете, что мои методы радикальные, поступайте иначе. Но делайте же!", – добавила она.

Свой текст Безуглая дополнила селфи на фоне пустого парламентского зала.

Утром во время заседания Рады Безуглая обклеила трибуну плакатами с требованием отставки Сырского, требованиями о ротации и сроках службы, военной реформе и тому подобное.

Марьяна Безуглая обклеила трибуну ВРУ требованиями об отставке Сырского и военной реформе Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Все это она перетянула красным скотчем, который взялся срывать нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута, из-за чего и завязалась потасовка.

Добавим, что красный скотч для заседания депутат приготовила еще накануне, чем похвасталась перед подписчиками.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Петров отметил, что все это происходило во время исполнения гимна Украины.

"Подождать наверняка не было возможности. В армии за такое можно и по лицу получить, а тут нет! Даже не шелохнулись", – написал он у себя в соцсети.

Отметим, что Безуглая еще 8 декабря заявила о своем намерении блокировать любую деятельность Верховной Рады до тех пор, пока не уволят Сырского.

Ранее Марьяна Безуглая критически высказалась о визите президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Силами обороны Купянск. По словам парламентария, украинские военные успешно провели операцию "не благодаря, а вопреки" высшему командованию.

А на сайте Верховной Рады появилась электронная петиция, автор которой требует создания временной следственной комиссии для расследования возможного нанесения вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой.

Также сообщалось, что Безуглая объяснила, почему поддержала увеличение выплат нардепам вместо зарплат ВСУ.