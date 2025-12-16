Скандал в Раде: нардепы Тарута и Безуглая подрались во время заседания (видео)

Марьяна Безуглая опутала трибуну в Верховной Раде красными лентами и начала боковать трибуну еще до начала заседания Рады, требуя увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Сергей Тарута пытался трибуну разблокировать, из-за чего и возникла стычка.

Об инциденте в Верховной Раде сообщил нардеп ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко. Он и опубликовал видео.

Марьяна Безуглая заблокировала трибуну и выдвинула ряд требований:

военную реформу;

переосмысление того, как планируется наша оборона;

решение вопроса сроков службы и ротации.

По словам Безуглой, на входе начали останавливать УГО, она силой прорывалась в Раду. Было три стычки, у нее отобрали "более широкий скотч" чем тот, которым она обклеила трибуну.

Гончаренко записал у Безуглой, есть ли у нее вопросы к Владимиру Зеленскому, она ответила, что есть. Но отставки президента Украины она не требует, потому что он "объект критической инфраструктуры".

Відео дня

Тогда к Безуглой, которая стояла на трибуне, подошел нардеп Сергей Тарута, начал срывать скотч, а Безуглая начала его снимать на видео и отталкивать от трибуны.

По словам Гончаренко, конфликт продолжается.

Нардеп Николай Тищенко пытался уговорить Марьяну Безуглую уйти с трибуны, но она отказалась.

"Я обращаюсь к вашему разуму и сознанию", — говорил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук Безуглой, но она не ушла с трибуны и он был вынужден объявить перерыв на 15 минут и созвать руководителей фракций и групп.

На это время Марьяна Безуглая остается на трибуне. Но заседание возобновилось, нардепы выступают с места.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая критически высказалась о визите президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Силами обороны Купянск. По словам парламентария, украинские военные успешно провели операцию "не благодаря, а вопреки" высшему командованию.

А на сайте Верховной Рады появилась электронная петиция, автор которой требует создания временной следственной комиссии для расследования возможного нанесения вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой.