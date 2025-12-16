Скандал у Раді: нардепи Тарута та Безугла побились під час засідання (відео)

Марʼяна Безугла опутала трибуну у Верховній Раді червоними стрічками та почала бокувати трибуну ще до початку засідання Ради, вимагаючи звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Сергій Тарута намагався трибуну розблокувати, через що і виникла сутичка.

Про інцидент у Верховній Раді повідомив нардеп ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко. Він і опублікував відео.

Мар'яна Безугла заблокувала трибуну та висунула ряд вимог:

військову реформу;

переосмислення того, як планується наша оборона;

вирішення питання термінів служби та ротації.

За словами Безуглої, на вході почали зупиняти УДО, вона силою проривалась в Раду. Було три сутички, у неї відібрали "більш широкий скотч" ніж той, яким вона обклеїла трибуну.

Гончаренко записав в Безуглої, чи є в неї питання до Володимира Зеленського, вона відповіла, що є. Але відставки президента України вона не вимагає, бо він "обʼєкт критичної інфраструктури".

Відео дня

Тоді до Безуглої, яка стояла на трибуні, підішов нардеп Сергій Тарута, почав зривати скотч, а Безугла почала його знімати на відео та відштовхувати від трибуни.

За словами Гончаренка, конфлікт продовжується.

Нардеп Микола Тищенко намагався вмовити Мар'яну Безуглу піти з трибуни, але вона відмовилась.

"Я звертаюсь до вашого глузду і свідомості", — казав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук Безуглій, але вона не пішла з трибуни і він був вимушений оголосити перерву на 15 хвилин та скликати керівників фракцій і груп.

На цей час Мар'яна Безугла лишається на трибуні. Але засідання поновилось, нардепи виступають з місця.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла критично висловилася про візит президента України Володимира Зеленського до звільненого Силами оборони Куп'янська. За словами парламентарки, українські військові успішно провели операцію "не завдяки, а всупереч" вищому командуванню.

А на сайті Верховної Ради з’явилася електронна петиція, автор якої вимагає створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливого завдання шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар’яною Безуглою.