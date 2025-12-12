Безугла назвала візит Зеленського до звільненого Куп'янська "хвастощами" і згадала Курськ

Народна депутатка Мар'яна Безугла критично висловилася про візит президента України Володимира Зеленського до звільненого Силами оборони Куп'янська. За словами парламентарки, українські військові успішно провели операцію "не завдяки, а всупереч" вищому командуванню.

Реакцію на візит Зеленського до Куп'янська, звільненого від окупантів, Безугла опублікувала 12 грудня у своєму Telegram-каналі. Вона звинуватила голову держави в "мовчанні" про Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Сіверськ, Краматорськ, Ямпіль і Дніпропетровську область.

"І от як тільки не завдяки, а всупереч усім перепонам і "повному сприянню" Нацгвардія ("Хартія") спільно з ідейно близькими підрозділами, відбиваючись від спроб Манька і Сирського "порулити", проводять чи не першу поступову, продуману операцію з розблокування вже майже зайнятого росіянами міста Куп’янська, Зеленський одразу виходить, хвастається", — заявила нардепка.

Відео дня

Вона додала, що обороною Харківської області керує генерал-майор Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ, колишній командувач Сухопутних військ, якого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нібито "відправив у заслання", за словами депутатки, "за мовчання" президента.

"Володимире Олександровичу, як Вам? Про вибори вже думаєте? За такі не проголосую, вибачайте. Війна, не до того. Ще й ВРУ блокуватиму, доки не займетеся Головкомом і військовою реформою. Дуже сподіваюсь. Дуже зла", — написала Безугла.

Допис Безуглої про візит Зеленського до Куп'янська Фото: скриншот

Згодом нардепка опублікувала ще один допис, у якому нагадала про операцію Сил оборони в Курській області РФ.

"До чого призвела Курська операція? Меншість тоді говорила про ешелони військ, які виводили з Донеччини, бо сьогодні меншість говоритиме про Сіверськ — останнє місто на шляху до Слов’янська і Краматорська зі сходу, і про Гуляйполе, що разом з Оріховом є останніми містами на шляху до Запоріжжя", — написала Мар'яна Безугла.

Безугла в коментарі до візиту Зеленського до Куп'янська згадала Курську операцію Фото: скриншот

Звільнення Куп'янська: деталі

Про те, що Сили оборони зачистили північний захід Куп'янська, аналітики проєкту DeepState повідомили вдень 12 грудня. Українські бійці відрізали логістику окупантів на півночі та вибили росіян з куп'янських вулиць та села Мирне, звільнивши 40,21 кв. км території та взявши місто під повний контроль. Стабілізацію ситуації на Куп'янському напрямку підтвердило командування корпусу НГУ "Хартія".

В той самий день президент України Володимир Зеленський записав звернення в місті Куп'янську з привітаннями із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України та подякував українським захисникам за успішну операцію.