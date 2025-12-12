Безуглая назвала визит Зеленского в освобожденный Купянск "хвастовством" и вспомнила Курск

Народный депутат Марьяна Безуглая критически высказалась о визите президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Силами обороны Купянск. По словам парламентария, украинские военные успешно провели операцию "не благодаря, а вопреки" высшему командованию.

Реакцию на визит Зеленского в Купянск, освобожденный от оккупантов, Безуглая опубликовала 12 декабря в своем Telegram-канале. Она обвинила главу государства в "молчании" о Покровске, Мирнограде, Гуляйполе, Северске, Краматорске, Ямполе и Днепропетровской области.

"И вот как только не благодаря, а вопреки всем преградам и "полному содействию" Нацгвардия ("Хартия") совместно с идейно близкими подразделениями, отбиваясь от попыток Манько и Сырского "порулить", проводят едва ли не первую постепенную, продуманную операцию по разблокированию уже почти занятого россиянами города Купянска, Зеленский сразу выходит, хвастается", — заявила нардеп.

Она добавила, что обороной Харьковской области руководит генерал-майор Михаил Драпатый, командующий объединенных сил ВСУ, бывший командующий Сухопутными войсками, которого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский якобы "отправил в ссылку", по словам депутата, "за молчание" президента.

"Владимир Александрович, как Вам? О выборах уже думаете? За такие не проголосую, извините. Война, не до того. Еще и ВРУ буду блокировать, пока не займетесь Головкомом и военной реформой. Очень надеюсь. Очень зла", — написала Безуглая.

Сообщение Безуглой о визите Зеленского в Купянск Фото: скриншот

Впоследствии нардеп опубликовала еще одно сообщение, в котором напомнила об операции Сил обороны в Курской области РФ.

"К чему привела Курская операция? Меньшинство тогда говорило об эшелонах войск, которые выводили из Донецкой области, потому что сегодня меньшинство будет говорить о Северске — последнем городе на пути к Славянску и Краматорску с востока, и о Гуляйполе, что вместе с Ореховом являются последними городами на пути в Запорожье", — написала Марьяна Безуглая.

Безуглая в комментарии к визиту Зеленского в Купянск вспомнила Курскую операцию Фото: скриншот

Освобождение Купянска: детали

О том, что Силы обороны зачистили северо-запад Купянска, аналитики проекта DeepState сообщили днем 12 декабря. Украинские бойцы отрезали логистику оккупантов на севере и выбили россиян с купянских улиц и села Мирное, освободив 40,21 кв. км территории и взяв город под полный контроль. Стабилизацию ситуации на Купянском направлении подтвердило командование корпуса НГУ "Хартия".

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в городе Купянске с поздравлениями с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и поблагодарил украинских защитников за успешную операцию.