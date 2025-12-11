Раду закликали перевірити діяльність Безуглої: завдає шкоди нацбезпеці України, — петиція

На сайті Верховної Ради з’явилася електронна петиція, автор якої вимагає створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливого завдання шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар’яною Безуглою. У зверненні стверджується, що її публічна діяльність могла сприяти ворогу та підривати обороноздатність України.

Зокрема, автор петиції закликає парламент створити тимчасову слідчу комісію для перевірки дій народної депутатки Мар’яни Безуглої. У зверненні зазначено, що її публічна активність може містити ознаки антидержавної діяльності, умисного завдання шкоди національній безпеці та сприяння ворогу під час воєнного стану.

Автор петиції наголошує, що публічні заяви та дописи Безуглої, особливо у 2022–2024 роках, нібито підривали обороноздатність держави, розколювали суспільство та дискредитували український парламент. На думку ініціатора, діяльність депутатки має ознаки цілеспрямованої інформаційної кампанії, вигідної російському агресору.

У тексті звернення стверджується, що через соціальні мережі Безугла поширювала викривлену й маніпулятивну інформацію про роботу Збройних сил України, яка могла вводити в оману українських громадян і міжнародну спільноту. Автор вважає, що це посилює недовіру до армії та провокує внутрішні конфлікти.

Окремо заявлено про нібито розголошення депутаткою чутливої інформації, яка підпадає під дію закону "Про державну таємницю". У петиції йдеться, що такі дії можуть дозволяти ворогу передбачати рішення українського командування, проводити інформаційно-психологічні операції та впливати на політичні процеси, а також створювати ризики для життя військовослужбовців.

У документі наведено й конкретні епізоди, коли, за твердженням автора, заяви Безуглої спростовувалися офіційними структурами. Серед них — інформація про "просування РФ у глиб Сумщини" 18 березня 2025 року, твердження про "переведення медиків у піхоту" у жовтні 2024-го, заяви щодо кількості збитих "Шахедів", а також допис про "кратер від незбитої ракети" на Оболоні.

Автор петиції називає такі дії інформаційною диверсією, що послаблює суспільство та робить його більш вразливим до зовнішнього впливу. У тексті стверджується, що дописи Безуглої активно підхоплюють російські та проросійські телеграм-канали, які використовують їх для дискредитації Збройних сил та української влади.

Наприкінці тексту, ініціатор петиції просить Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію, яка мала б перевірити можливе перешкоджання діяльності ЗСУ, можливу співпрацю з країною-агресором чи іноземними спецслужбами, а також встановити коло ймовірних співучасників та джерела фінансування їхніх дій.

Відомо, що цей документ оприлюднили 27 листопада, однак завершення збору підписів заплановане на 27 лютого 2026 року. Наразі петицію підтримали 167 осіб.

Хто є автором цієї петиції

Варто зауважити, що автором цієї петиції є Олексенко Євген Євгенович. З наявних відкритих даних випливає, що Євген Олексенко, ймовірно, є лейтенантом Збройних сил України та учасником російсько-української війни. Він став відомим як призер "Ігор нескорених-2020" та рекордсмен у спортивних дисциплінах для ветеранів.

Олексенко проживає у Запоріжжі, служив добровольцем, брав участь у бойових діях і зазнав тяжкого поранення у 2015 році, після чого тривалий час проходив реабілітацію. Він має значні спортивні досягнення, зокрема перемоги на ветеранських змаганнях Warrior Games та "Іграх нескорених". Також був знову мобілізований після початку повномасштабної війни у 2022 році та має низку відзнак, серед яких медаль "За військову службу Україні".

Сама ж нардепка Мар’яна Безугла поки що не відреагувала на цю петицію.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила блокувати будь-яку діяльність Верховної Ради до того часу, поки не звільнять головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Раніше Безугла порівняла колишнього голову ОП Андрія Єрмака з ексглавою ДФС Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ перед судовими дебатами.