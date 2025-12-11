Раду призвали проверить деятельность Безуглой: наносит вред нацбезопасности Украины, — петиция

На сайте Верховной Рады появилась электронная петиция, автор которой требует создания временной следственной комиссии для расследования возможного нанесения вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой. В обращении утверждается, что ее публичная деятельность могла способствовать врагу и подрывать обороноспособность Украины.

В частности, автор петиции призывает парламент создать временную следственную комиссию для проверки действий народного депутата Марьяны Безуглой. В обращении указано, что ее публичная активность может содержать признаки антигосударственной деятельности, умышленного нанесения вреда национальной безопасности и содействия врагу во время военного положения.

Автор петиции отмечает, что публичные заявления и сообщения Безуглой, особенно в 2022-2024 годах, якобы подрывали обороноспособность государства, раскалывали общество и дискредитировали украинский парламент. По мнению инициатора, деятельность депутата имеет признаки целенаправленной информационной кампании, выгодной российскому агрессору.

В тексте обращения утверждается, что через социальные сети Безуглая распространяла искаженную и манипуляционную информацию о работе Вооруженных сил Украины, которая могла вводить в заблуждение украинских граждан и международное сообщество. Автор считает, что это усиливает недоверие к армии и провоцирует внутренние конфликты.

Отдельно заявлено о якобы разглашении депутатом чувствительной информации, которая подпадает под действие закона "О государственной тайне". В петиции говорится, что такие действия могут позволять врагу предвидеть решения украинского командования, проводить информационно-психологические операции и влиять на политические процессы, а также создавать риски для жизни военнослужащих.

В документе приведены и конкретные эпизоды, когда, по утверждению автора, заявления Безуглой опровергались официальными структурами. Среди них — информация о "продвижении РФ вглубь Сумской области" 18 марта 2025 года, утверждение о "переводе медиков в пехоту" в октябре 2024-го, заявления о количестве сбитых "Шахедов", а также сообщение о "кратере от несбитой ракеты" на Оболони.

Автор петиции называет такие действия информационной диверсией, что ослабляет общество и делает его более уязвимым к внешнему воздействию. В тексте утверждается, что сообщения Безуглой активно подхватывают российские и пророссийские телеграмм-каналы, которые используют их для дискредитации Вооруженных сил и украинской власти.

В конце текста, инициатор петиции просит Верховную Раду создать временную следственную комиссию, которая должна проверить возможное препятствование деятельности ВСУ, возможное сотрудничество со страной-агрессором или иностранными спецслужбами, а также установить круг вероятных соучастников и источники финансирования их действий.

Известно, что этот документ обнародовали 27 ноября, однако завершение сбора подписей запланировано на 27 февраля 2026 года. Сейчас петицию поддержали 167 человек.

Кто является автором этой петиции

Стоит заметить, что автором этой петиции является Олексенко Евгений Евгеньевич. Из имеющихся открытых данных следует, что Евгений Олексенко, вероятно, является лейтенантом Вооруженных сил Украины и участником российско-украинской войны. Он стал известным как призер "Игр непокоренных-2020" и рекордсмен в спортивных дисциплинах для ветеранов.

Олексенко проживает в Запорожье, служил добровольцем, участвовал в боевых действиях и получил тяжелое ранение в 2015 году, после чего длительное время проходил реабилитацию. Он имеет значительные спортивные достижения, в частности победы на ветеранских соревнованиях Warrior Games и "Играх непокоренных". Также был снова мобилизован после начала полномасштабной войны в 2022 году и имеет ряд наград, среди которых медаль "За военную службу Украине".

Сама же нардеп Марьяна Безуглая пока не отреагировала на эту петицию.

