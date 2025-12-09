"Пока не уволят Сырского": Безуглая объявила забастовку и угрожает остановить работу ВРУ

Народный депутат Марьяна Безуглая решила блокировать любую деятельность Верховной Рады до тех пор, пока не уволят главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

После коррупционных скандалов и увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Украине якобы больше ничего не происходит, заявила сама Безуглая.

"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не освободят Сырского", — написала Безуглая.

Нардеп перечислила, что именно ее не устраивает:

президент не принял решение, что делать с ОП и кто дальше его будет возглавлять;

антикоррупционные органы прекратили публиковать "пленки" и не объявляют подозрения;

Умеров продолжает быть секретарем СНБО и после Ермака стал главой переговорной группы;

все "люди" Андрея Ермака остаются на должностях;

плана у страны до сих пор нет. ВРУ и Кабмин "успокоились";

военной реформы нет, беспорядок на фронте продолжается: россияне продвигаются. Никакого аудита, никакого пересмотра управления боем, денежного обеспечения военным; никакого сокращения раздутых штабов, изменений мобилизации, внедрения сроков службы. Опять только рывковые и нереалистичные заявления о дорогих контрактах не для всех и "контролируемых ситуациях" в уже захваченных врагом городах;

Сырский на должности, о нем как будто забыли;

ПВО до сих пор имеет критические проблемы с упорядочением, мы пропускаем российские беспилотники, не закрывая воздушные коридоры, которые они используют месяцами;

более миллиона забронированных, сотни тысяч не воюющих "пристроенных" военных и только десятки тысяч людей на фронте без ротаций;

военной юстиции нет, антикоррупционная деятельность в армии минимальна, военные уставы и другие ключевые законы не изменены.

"Когда на прошлой неделе выступала в ВРУ, вокруг были сонные коллеги, рады, что парламент уже делает вид, будто все как раньше. А до меня и после меня были доклады не о наступлении на Запорожье и окружении Мирнограда, а разборки в регионах и социальный популизм", — отметила Безуглая.

Она также предупредила, что будет прибегать ко всем возможным способам сделать Верховную Раду недееспособной.

"Блокирование трибуны, правки на подтверждение, процедуры — все, безотносительно к законопроектам, которые ставятся, мои действия будут одинаковыми. Каждый законопроект, который будет внесен на рассмотрение, не будет рассмотрен, а как минимум, разбит на куски, пока не уволят Сырского", — пояснила Безуглая.

Кроме того, народный депутат обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, услышьте. Не назначать руководителя ОП хоть месяцами может быть даже к лучшему и уменьшить "тоталитарщину", но нельзя системно игнорировать то, что происходит с обороной страны!", — подчеркнула Безуглая.

Напомним, 8 декабря Зеленский назвал кандидатов на должность руководителя Офиса президента.

5 декабря Безуглая отреагировала на дело Скороход и посоветовала НАБУ проверить ее связь с Манько.