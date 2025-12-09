"Поки не звільнять Сирського": Безугла оголосила страйк та погрожує зупинити роботу ВРУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила блокувати будь-яку діяльність Верховної Ради до того часу, поки не звільнять головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Після корупційних скандалів та звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Україні нібито більше нічого не відбувається, заявила сама Безугла.

"Я прийняла рішення відновити свій страйк і блокувати всю діяльність парламенту в залі, поки не звільнять Сирського", — написала Безугла.

Нардепка перелічила, що саме її не влаштовує:

президент не ухвалив рішення, що робити з ОП і хто далі його буде очолювати;

антикорупційні органи припинили публікувати "плівки" і не оголошують підозри;

Умєров продовжує бути секретарем РНБО і після Єрмака став головою переговорної групи;

усі "люди" Андрія Єрмака залишаються на посадах;

плану у країни досі немає. ВРУ та Кабмін "заспокоїлися";

військової реформи немає, безлад на фронті продовжується: росіяни просуваються. Ніякого аудиту, ніякого перегляду управління боєм, грошового забезпечення військовим; ніякого скорочення роздутих штабів, змін мобілізації, впровадження термінів служби. Знову лише ривкові й нереалістичні заяви про дорогі контракти не для всіх та "контрольовані ситуації" у вже захоплених ворогом містах;

Сирський на посаді, про нього наче забули;

ППО досі має критичні проблеми з упорядкуванням, ми пропускаємо російські безпілотники, не закриваючи повітряні коридори, які вони використовують місяцями;

понад мільйон заброньованих, сотні тисяч не воюючих "прилаштованих" військових і лише десятки тисяч людей на фронті без ротацій;

військової юстиції немає, антикорупційна діяльність у війську мінімальна, військові статути та інші ключові закони не змінені.

Відео дня

"Коли минулого тижня виступала у ВРУ, навколо були сонні колеги, раді, що парламент уже робить вигляд, ніби все як раніше. А до мене і після мене були доповіді не про наступ на Запоріжжя та оточення Мирнограда, а розбірки в регіонах і соціальний популізм", — зазначила Безугла.

Вона також попередила, що вдаватиметься до усіх можливих способів зробити Верховну Раду недієздатною.

"Блокування трибуни, правки на підтвердження, процедури — усе, безвідносно до законопроєктів, які ставляться, мої дії будуть однаковими. Кожен законопроєкт, який буде внесено на розгляд, не буде розглянутий, а як мінімум, розбитий на шматки, допоки не звільнять Сирського", — пояснила Безугла.

Крім того, народна депутатка звернулась до президента України Володимира Зеленського.

"Володимире Олександровичу, почуйте. Не призначати керівника ОП хоч місяцями може бути навіть на краще та зменшити "тоталітарщину", але не можна системно ігнорувати те, що відбувається з обороною країни!", — наголосила Безугла.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський назвав кандидатів на посаду керівника Офісу президента.

5 грудня Безугла відреагувала на справу Скороход і порадила НАБУ перевірити її зв'язок із Маньком.