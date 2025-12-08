Хто стане головою Офісу президента після Єрмака: Зеленський назвав кандидатів

Президент України Володимир Зеленський назвав претендентами на посаду голови ОП міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Також серед кандидатів є начальник ГУР Кирило Буданов.

Потенційних кандидатів на посаду керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака президент перелічив на брифінгу 8 грудня, передає BBC. При цьому він зауважив, що першому віцепрем'єр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та міністру оборони Денису Шмигалю потрібно буде знайти заміну.

"В мене є варіанти — міністр Шмигаль, або міністр Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як будуть призначати. І тут не хочеться, щоб було як в цій грі "Дженга" — коли одну деталь витягнув і все розсипалось", — зазначив Зеленський.

Серед інших кандидатів на цю посаду він згадав Сергія Кислицю — першого заступника міністра закордонних справ, який наразі "дуже допомагає в переговорному треку".

Відео дня

"Саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ також непросто", — зазначив при цьому президент.

Також, за його словами, розглядається кандидатура начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Треба думати, тому що він все-таки займається розвідкою, значить, треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР", — сказав Зеленський.

Щодо заступника голови ОП Павла Паліси президент зазначив, що хоча він дуже добре розбирається у військовій галузі, йому бракує досвіду в адміністрації.

"Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що, мені здається, ну трішки йому не вистачить цього, і він буде відволікатися, знову-таки, на війну", — пояснив Зеленський.

За його словами, вибір нового керівника Офісу президента може зайняти багато часу, а доти адміністрація функціонуватиме й без голови.

"Треба робити вибір, якщо це буде довгий час, я думаю що і сам можу справитись без голови Офісу президента, зможу жити без", — сказав Зеленський.

Відставка Єрмака: деталі

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП Андрія Єрмака ввечері 28 листопада. Вранці того ж дня в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомляли про обшуки у Єрмака, проте про підозру за їх результатами йому не повідомляли.

5 грудня Зеленський вивів Єрмака з РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача.

Також 5 грудня Єрмака помітили в центральному офісі Служби зовнішньої розвідки України. ZN.UA з посиланням на своїх інформаторів писало, що після його від'їзду глава СЗРУ Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами для прикриття.