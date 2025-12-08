Кто станет главой Офиса президента после Ермака: Зеленский назвал кандидатов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал претендентами на должность главы ОП министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Также среди кандидатов есть начальник ГУР Кирилл Буданов.

Потенциальных кандидатов на должность руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака президент перечислил на брифинге 8 декабря, передает BBC. При этом он отметил, что первому вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру обороны Денису Шмыгалю нужно будет найти замену.

"У меня есть варианты — министр Шмыгаль, или министр Федоров. Но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как будут назначать. И здесь не хочется, чтобы было как в этой игре "Дженга" — когда одну деталь вытащил и все рассыпалось", — отметил Зеленский.

Среди других кандидатов на эту должность он упомянул Сергея Кислицу — первого заместителя министра иностранных дел, который сейчас "очень помогает в переговорном треке".

Відео дня

"Именно это направление вытянуть из министерства иностранных дел также непросто", — отметил при этом президент.

Также, по его словам, рассматривается кандидатура начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, значит, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР", — сказал Зеленский.

Относительно заместителя главы ОП Павла Палисы президент отметил, что хотя он очень хорошо разбирается в военной отрасли, ему не хватает опыта в администрации.

"Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах, но пока, мне кажется, ну немножко ему не хватит этого, и он будет отвлекаться, опять-таки, на войну", — пояснил Зеленский.

По его словам, выбор нового руководителя Офиса президента может занять много времени, а до тех пор администрация будет функционировать и без главы.

"Надо делать выбор, если это будет долгое время, я думаю что и сам могу справиться без главы Офиса президента, смогу жить без", — сказал Зеленский.

Отставка Ермака: детали

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП Андрея Ермака вечером 28 ноября. Утром того же дня в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщали об обысках у Ермака, однако о подозрении по их результатам ему не сообщали.

5 декабря Зеленский вывел Ермака из СНБО и Ставки Верховного главнокомандующего.

Также 5 декабря Ермака заметили в центральном офисе Службы внешней разведки Украины. ZN.UA со ссылкой на своих информаторов писало, что после его отъезда глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами для прикрытия.