Безугла відреагувала на справу Скороход і порадила НАБУ перевірити її зв'язок із Маньком

Останній день тижня ознаменувався тим, що народна депутатка Анна Скороход отримала підозру від НАБУ і САП. За версією слідства, вона могла очолювати злочинну організацію, яка вимагала $250 тисяч хабара у бізнесмена.

Її колега по парламенту Мар'яна Безугла не приховує свого розчарування тим, що сталося, про що й написала в Telegram-каналі.

"Мені хотілося вірити, що нардепка Анна Скороход щиро переживає за військових, як тоді, коли ми спілкувалися з нею з приводу проблем у ЗСУ. Але водночас вона підтримувала Манька, так і не призначеного командувача нестворених штурмових військ. Парадокс. Можна зробити попередні висновки, чому вона підтримувала того шахрая Манька. Було б добре звернути увагу на їхній зв'язок і перевірити", — йдеться в публікації.

І наступним постом Безугла нагадала всім про скандальне фото Валентина Манька з картою, де полковник, якого обрав головнокомандувач Олександр Сирський, щоб очолити новостворені Штурмові війська ЗСУ, нібито "засвітив" розташування українських військ.

Відео дня

Справа Скороход: що відомо на цей момент

5 грудня ЗМІ повідомили про те, що Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили в Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка від партії "За майбутнє" Анна Скороход.

У прес-службі НАБУ розповіли, що підозрювані пропонували неназваному підприємцю організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони на компанію-конкурентку. За даними слідства, коли "клієнт" віддав частину хабара в розмірі $125 тисяч, його запевнили, що гроші буде передано посадовим особам РНБО, а нардепка нібито була "гарантом" угоди.

Цього ж дня у Скороход пройшли обшуки.

"Прямо зараз у моєму будинку проводяться слідчі дії. Мені нема чого приховувати, моя діяльність — на долоні. Утім, час і контекст цих подій підштовхують до однозначних висновків: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала парламентарка у соцмережі.

Після обіду народна депутатка, її помічник і спільник отримали підозри за ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (неправомірна вигода посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником).

НАБУ також опублікувало відео розмови фігурантів про передачу грошей, на якому Скороход погрожує "пацанами в провулку" і заявляє про бажання "спокійно спати". Ці кадри парламентарка поки ніяк не прокоментувала.

4 вересня вона в тій самій сукні, що на відео НАБУ, виступила у Верховній Раді, розповівши про злодіїв у парламенті.