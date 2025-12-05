Безуглая отреагировала на дело Скороход и посоветовала НАБУ проверить ее связь с Манько

Последний день недели ознаменовался тем, что народный депутат Анна Скороход получила подозрение от НАБУ и САП. По версии следствия, она могла возглавлять преступную организацию, которая требовала $250 тысяч взятки у бизнесмена.

Ее коллега по парламенту Марьяна Безуглая не скрывает своего разочарования произошедшим, о чем и написала в Telegram-канале.

"Мне хотелось верить, что нардепка Анна Скороход искренне переживает военных, как тогда, когда мы общались с ней по поводу проблем в ВСУ. Но в то же время она поддерживала Манько, так и не назначенного командующего несозданными штурмовыми войсками. Парадокс. Можно сделать предварительные выводы, почему она поддерживала того мошенника Манько. Было бы хорошо обратить внимание на их связь и проверить", – говорится в публикации.

И следующим постом Безуглая напомнила всем о скандальном фото Валентина Манько с картой, где полковник, который был выбран главнокомандующим Александром Сырским, чтобы возглавить новосозданные Штурмовые войска ВСУ, якобы "засветил" расположение украинских войск.

Дело Скороход: что известно на данный момент

5 декабря СМИ сообщили о том, что Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат от партии "За майбутнє" Анна Скороход.

В пресс-службе НАБУ рассказали, что подозреваемые предлагали неназванному предпринимателю организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны на компанию-конкурентку. По данным следствия, когда "клиент" отдал часть взятки в размере $125 тысяч, его заверили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО, а парламентарий якобы была "гарантом" соглашения.

В этот же день у Скороход прошли обыски.

"Прямо сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий подталкивают однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", – написала нардеп в соцсети.

После обеда народный депутат, ее помощник и сообщник получили подозрения по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (неправомерная выгода должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее участником).

НАБУ также опубликовало видео разговора фигурантов о передаче денег, на котором Скороход угрожает "пацанами в переулке" и заявляет о желании "спокойно спать". Эти кадры парламентарий пока никак не прокомментировала.

4 сентября она в том же платье, что на видео НАБУ, выступила в Верховной Раде, рассказав о ворах в парламенте.