"Я что тут, б**дь, баночка джина?": Скороход пополнила "перлы" украинских нардепов (видео)

5 декабря стало известно, что к народному депутату Анне Скороход пришли с обысками по делу о взятке. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео разговора фигурантов о передаче денег, на котором она угрожает "пацанами в переулке" и заявляет о желании "спокойно спать". Фокус вспомнил другие "перлы" украинских политиков, которые вызвали бурные обсуждения в сети.

"Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию? Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые вас где-то в этом переулке в**бут. Я этим не занимаюсь, это не мой стиль, не мой стиль жизни", — говорит неназванный НАБУ депутат на обнародованном 5 декабря видео.

Далее она объясняет, что собеседник должен отдать деньги, а ему напишут две расписки.

"Они у меня. Как только все происходит, мы их раз-раз порвали", — уверяет парламентарий.

Еще один участник разговора уточняет, что можно "собраться втроем, вчетвером" и совместно уничтожить улики.

"5 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Чего я должна нести эти расходы?" — с возмущением спрашивает фигурантка.

На кадрах она выражает недовольство, что собеседник "ставит свои условия".

"Я тут что, бл*дь, баночка джина или кто?" — спрашивает, вероятно, Скороход.

В другом видео, уже после передачи 125 тысяч долларов, один из участников разговора говорит, что это — "экономическое обязательство". Нардеп же уверяет, что больше всех хочет "спокойно спать".

По данным следствия, представителю общества предлагали "организовать" санкции от СНБО против его конкурента. За это требовали 250 тысяч долларов. "Клиент" передал часть суммы (125 тысяч), и с него попросили расписку якобы о заемных средствах, чтобы он гарантированно отдал вторую половину позже. Предпринимателя уверяли, что передадут взятку чиновникам СНБО, но не нашли согласных провернуть эту схему.

Другие "перлы" нардепов Украины

Крылатые выражения от народных депутатов — не новость для Украины, ведь одним из первых их генерировал еще покойный Иван Плющ, который был избран в парламент в далеком 1994 году.

Среди его фраз, которые запомнил народ, такие:

"Отойдите от микрохвона и займите свой город".

"Депутат Заяц! Не прыгайте по залу".

"Включите микрохвон в заднем проходе".

"Они хотят впихнуть невпихуемое".

В 2020 году в скандал попали первые лица "Слуги народа" — председатель фракции Давид Арахамия и руководитель партии Александр Корниенко. Находясь в Николаеве, они решили обсудить коллегу, забыв о присутствии журналистов. Корниенко, в частности, назвал Ирину Кормышкину "бабой рабочей, как корабельная сосна", а после этого добавил, что президент Владимир Зеленский "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы", если к нему ее завести.

В том же году оконфузился народный депутат и известный ресторатор Николай Тищенко, который назвал годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС праздником.

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", — сказал он прямо в прямом эфире.

Нардеп Евгений Брагар в 2020 году попал на первые полосы благодаря креативному совету. Комментируя нехватку денег у украинцев на коммунальные услуги, он предложил продавать домашних любимцев, чтобы оплатить газ.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", — сказал Брагар, отвечая на вопрос от пенсионерки.

В 2022 году ярким высказыванием отличился тогдашний нардеп Александр Трухин, который попал в громкое ДТП под Киевом и пытался дать взятку полицейскому. В СМИ опубликовали видео с места событий.

"Давай я тихонько в лес пойду, я с Денисом поговорю, с Монастырским [главой МВД, — ред.]... Я тебя прошу, я тихонько сейчас в лес пойду", — убеждал правоохранителя политик, рассказывая о сумке со "150 тысячами" в машине, которая может стать "бонусом".

В 2024 году появился очередной "перл" от Тищенко — из комментария журналистам перед заседанием суда из-за избиения бывшего военного.

"Если вы закроете все ботофермы, я слагаю полномочия. Если в Украине не будет ни одной ботофермы, я слагаю полномочия", — обещал нардеп.

После этого он обратился к крылатому выражению, но напутал слова, поэтому получилось: "Караван лает, собака идет".

Напомним, 5 декабря в СМИ сообщили, что к нардепу Анне Скороход пришли с обысками. Сама парламентарий заявила, что ей нечего скрывать, но видит в этом "прямое давление на оппозицию".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что депутат была "гарантом" незаконной сделки. По делу сообщено о подозрениях в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.