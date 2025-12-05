"Я що тут, б**дь, баночка джина?": Скороход поповнила "перли" українських нардепів (відео)

5 грудня стало відомо, що до народної депутатки Анни Скороход завітали з обшуками у справі про хабар. Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео розмови фігурантів про передання грошей, на якій вона погрожує "пацанами в провулку" та заявляє про бажання "спокійно спати". Фокус згадав інші "перли" українських політиків, які викликали бурхливі обговорення у мережі.

"Ви хочете, щоб зробили те, за що я до вас потім не прийду і не заявлю претензію? Все, що я можу зробити, це найняти пацанів, які вас десь в цьому провулку в**буть. Я цим не займаюсь, це не мій стиль, не мій стиль життя", — каже неназвана НАБУ депутатка на оприлюдненому 5 грудня відео.

Далі вона пояснює, що співрозмовник має віддати гроші, а йому напишуть дві розписки.

"Вони у мене. Як тільки все відбувається, ми їх раз-раз порвали", — запевняє парламентарка.

Ще один учасник розмови уточнює, що можна "зібратись втрьох, вчотирьох" і спільно знищити докази.

"5 тисяч доларів коштував приїзд людини за вашим питанням. Чого я маю нести ці витрати?" — з обуренням питає фігурантка.

Відео дня

На кадрах вона висловлює незадоволення, що співрозмовник "ставить свої умови".

"Я тут що, бл*дь, баночка джина чи хто?" — питає, ймовірно, Скороход.

В іншому відео, вже після передання 125 тисяч доларів, один з учасників розмови говорить, що це — "економічне зобов’язання". Нардепка ж запевняє, що більше за всіх хоче "спокійно спати".

За даними слідства, представнику товариства пропонували "організувати" санкції від РНБО проти його конкурента. За це вимагали 250 тисяч доларів. "Клієнт" передав частину суми (125 тисяч), і з нього попросили розписку нібито про позичені кошти, щоб він гарантовано віддав другу половину згодом. Підприємця запевняли, що передадуть хабар чиновникам РНБО, але не знайшли згодних провернути цю схему.

Інші "перли" нардепів України

Крилаті вислови від народних депутатів — не новина для України, адже одним з перших їх генерував ще покійний Іван Плющ, який був обраний у парламент у далекому 1994 році.

Серед його фраз, які запам’ятав народ, такі:

"Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто".

"Депутат Заєць! Не стрибайте по залу".

"Включіть мікрохвона у задньому проході".

"Вони хочуть впихнути невпихуєме".

У 2020 році у скандал втрапили перші обличчя "Слуги народу" — голова фракції Давид Арахамія та керівник партії Олександр Корнієнко. Перебуваючи у Миколаєві, вони вирішили обговорити колегу, забувши про присутність журналістів. Корнієнко, зокрема, назвав Ірину Кормишкіну "бабою робочою, як корабельна сосна", а після цього додав, що президент Володимир Зеленський "підстрибне" і "викурить усі айкоси", якщо до нього її завести.

Того ж року осоромився народний депутат і відомий ресторатор Микола Тищенко, який назвав роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС святом.

"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", — сказав він просто у прямому ефірі.

Нардеп Євгеній Брагар у 2020 році потрапив на перші шпальти завдяки креативній пораді. Коментуючи брак грошей в українців на комунальні послуги, він запропонував продавати домашніх улюбленців, щоб оплатити газ.

"Якщо є собака елітної породи, вона може продати її в будь-який момент і спокійно оплатити", — сказав Брагар, відповідаючи на запитання від пенсіонерки.

У 2022 році яскравим висловом відзначився тодішній нардеп Олександр Трухін, який потрапив у гучне ДТП під Києвом і намагався дати хабар поліціянту. У ЗМІ опублікували відео з місця подій.

"Давай я тихенько в ліс піду, я з Денисом поговорю, з Монастирським [головою МВС, — ред.]… Я тебе прошу, я тихенько зараз у ліс піду", — переконував правоохоронця політик, розповідаючи про сумку зі "150 тисячами" у машині, яка може стати "бонусом".

У 2024 році з’явився черговий "перл" від Тищенка — з коментаря журналістам перед засіданням суду через побиття колишнього військового.

"Якщо ви закриєте всі ботоферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної ботоферми, я складаю повноваження", — обіцяв нардеп.

Після цього він звернувся до крилатого вислову, але наплутав слова, тож вийшло: "Караван лає, собака йде".

Нагадаємо, 5 грудня у ЗМІ повідомили, що до нардепки Анни Скороход прийшли з обшуками. Сама парламентарка заявила, що їй нічого приховувати, але вбачає у цьому "прямий тиск на опозицію".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що депутатка була "гарантом" незаконної угоди. У справі повідомлено про підозри у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.