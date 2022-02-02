"Йду в ліс", хабар і вигнання зі "слуг": що відомо про ДТП і скандал навколо нардепа Трухіна

Слідчими діями щодо "слуги народу", як повідомили Фокусу у ДБР, займатимуться детективи НАБУ. Президент Володимир Зеленський після скандалу підтримав виключення Олександра Трухіна із партії.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін після публікації відео з місця ДТП на Бориспільській трасі під Києвом став фігурантом кримінального провадження через спробу дати хабар поліцейському. Фокус зібрав в одному матеріалі все, що відомо про аварію, депутата з президентської фракції та реакцію силовиків на нові факти у справі.

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Депутат Трухін потрапив у ДТП — нове відео з місця аварії

1 лютого журналісти "Української правди" опублікували нове розслідування, де продемонстрували зняте на нагрудну камеру поліцейського відео за участю депутата Олександра Трухіна. На ролику виразно видно, як нардеп від "Слуги народу" після ДТП намагався втекти з місця аварії.

"Давай я тихенько в ліс піду, я з Денисом поговорю, з Монастирським [головою МВС, — ред.]... Я тебе прошу, я тихенько зараз у ліс піду", — казав Трухін патрульному.

Крім цього, Олександр Трухін розповідав поліцейському Сергію Петрику, що в його машині знаходиться сумка зі "150 тисячами", яку правоохоронці можуть залишити собі як "бонус".

Патрульний, який одним із перших прибув на місце ДТП, у розслідуванні також заявив, що депутат від "Слуги народу" мав ознаки алкогольного сп'яніння, і парламентарій кілька разів відмовився від медогляду.

[ + – ] Олександр Трухін намагався втекти з місця ДТП та пропонував поліцейським хабар

Депутат Трухін потрапив у ДТП — як відреагувала "Слуга народу"

Глава президентської фракції Давид Арахамія, коментуючи розслідування "Української правди", повідомив, що Олександру Трухіну не місце у політичній силі та закликав депутата добровільно покинути лави фракції.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк 2 лютого своїм рішенням виключила фігуранта ДТП під Києвом зі складу політсили, а також закликала колег по Верховній Раді якнайшвидше провести засідання, і ухвалити рішення про "вигнання" депутата зі складу фракції.

Депутат Трухін потрапив у ДТП — реакція президента Володимира Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський підтримав виключення нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна із фракції та партії після того, як було опубліковано відео з місця ДТП під Києвом.

За словами президента, всі українці мають відповідати перед законом, незважаючи на статус професії. Володимир Зеленський також припустив, що депутати одноголосно підтримають виключення Олександра Трухіна із парламентської фракції.

[ + – ] Зеленський відреагував на відео з Олександром Трухіним на місці ДТП

Депутат потрапив у ДТП — як відреагували ДБР, МВС та Офіс генпрокурора

У Державному бюро розслідувань підтвердили Фокусу, що стосовно депутата Трухіна розпочато кримінальне провадження через спробу дати хабар поліцейському. Слідчими діями займатимуться детективи НАБУ, а учаснику ДТП на Бориспільській трасі під Києвом, якщо суд доведе його провину, загрожує до двох років позбавлення волі.

Спікер Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук також підтвердила Фокусу інформацію про початок кримінального провадження проти Олександра Трухіна. Відомості про можливу спробу підкупу правоохоронця на місці аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У МВС після публікації розслідування "Української правди" спростували інформацію про те, що "слуга народу" Олександр Трухін намагався "вирішити питання" з профільним міністром Денисом Монастирським. У відомстві стверджують, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки та задокументували факт аварії під Києвом.

Олександр Трухін ДТП — передісторія

23 серпня 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що депутат Трухін із "Слуги народу" влаштував масштабну ДТП на Бориспільській трасі. ЗМІ повідомляли, що внаслідок аварії постраждали шестеро людей, серед яких був функціонер Української футбольної асоціації.

[ + – ] Депутат Трухін влаштував ДТП під Києвом Фото: Facebook

Через якийсь час понад 30 українських ЗМІ зняли зі своїх стрічок новини про те, що Олександр Трухін улаштував ДТП на Бориспільській трасі. Альтернативою "зникнення" новини в якихось виданнях стало вилучення з матеріалів згадки про нардепа із "Слуги народу".

31 серпня Нацполіція прозвітувала про те, що справу про аварію під Києвом було передано до Держбюро розслідувань. Правоохоронці стверджували, що їм не вдалося точно встановити, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля в момент зіткнення.

Сам нардеп із "Слуги народу" вперше прокоментував ДТП під Києвом лише 7 вересня. У кулуарах Верховної Ради Олександр Трухін заявляв, що він також постраждав внаслідок аварії, проте не уточнив, чи був він за кермом автомобіля.

Також "слуга народу" повідомляв, що понад 70 українських ЗМІ видалили новини про те, що він став фігурантом ДТП на Бориспільській трасі.

[ + – ] Депутат Трухін прокоментував ДТП під Києвом

У жовтні 2021 року в Трускавці проходила закрита вечірка фракції "Слуга народу", у процесі якої депутати разом з президентом Володимиром Зеленським сміялися з жартів про ДТП за участю Олександра Трухіна.

Аварію під Києвом також коментував глава держави. Під час пресмарафону, який відбувся у жовтні 2021 року, Володимир Зеленський стверджував, що у ДТП за участю Олександра Трухіна "немає нічого страшного".