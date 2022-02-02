"Усі рівні перед законом": Зеленський попередив Трухіна про особливу відповідальність за ДТП

Президент України підтримав виключення із партії "Слуга народу" нардепа Олександра Трухіна, який проходить обвинуваченим у справі про ДТП із шістьма постраждалими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці мають ретельно розслідувати справу про ДТП за участю виключеного із партії "Слуга народу" народного депутата Олександра Трухіна. Про це глава держави сказав на брифінгу із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який транслював Офіс президента України у Facebook.

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"Щодо пана Трухіна. Оприлюднене відео, і я повністю підтримую реакцію (глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді) Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують виключення Трухіна з партії", — заявив він.

Зазначимо, що Трухіна вже виключили із партії "Слуга народу". Це зробили після публікації розслідування "Української правди" дорожньої аварії за його участі.

"Це ж питання справедливості. Депутат ти, або чиновник, або людина будь-якої професії — всі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати і всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це", — продовжив Зеленський.

Президент акцентував увагу на тому, що Трухін — нардеп і тому власною поведінкою має надавати людям приклад.

"Ти — депутат, ти є прикладом. І тому маєш нести особливу відповідальність. Я чекаю саме таку реакцію наших правоохоронців та нардепів від "Слуги народу", — підсумував він.

[ + – ] Трухін намагався "вирішити питання" щодо ДТП з головою МВС

Нагадаємо, що у розслідуванні про дорожню аварію під Києвом за участю Трухіна від 1 лютого є відео, зняте на нагрудну камеру патрульного Сергія Петрика. На кадрах чути, як Трухін хотів "вирішити питання" щодо ДТП з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у зв'язку з новою інформацією про нардепа вирішила виключити його із політсили. Окрім цього, Шуляк попросила терміново скликати засідання, за підсумками якого Трухіна виключать із фракції.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею про спробу Трухіна дати хабар поліцейському на місці ДТП. Нардепу може загрожувати покарання як позбавлення волі на 2 роки.