"Все равны перед законом": Зеленский предупредил Трухина об особой ответственности за ДТП

Президент Украины поддержал исключение из партии "Слуга народа" нардепа Александра Трухина, который проходит обвиняемым по делу о ДТП с шестью пострадавшими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны тщательно расследовать дело о ДТП с участием исключенного из партии "Слуга народа" народного депутата Александра Трухина. Об этом глава государства сказал на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который транслировал Офис президента Украины в Facebook.

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"Насчет господина Трухина. Обнародовано видео, и я полностью поддерживаю реакцию (главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде) Давида Арахамии, партии "Слуга народа". Думаю, что все единогласно поддерживают исключение Трухина из партии", — заявил он.

Отметим, что Трухина уже исключили из партии "Слуга народа". Это сделали после публикации расследования "Украинской правды" дорожной аварии с его участием.

"Это же вопрос справедливости. Депутат ты, или чиновник, или человек любой профессии — все должны быть равными перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это", – продолжил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что Трухин – нардеп и поэтому собственным поведением должен подавать людям пример.

"Ты – депутат, ты являешься примером. И потому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и нардепов от "Слуги народа", – заключил он.

[ + – ] Трухин пытался "решить вопрос" по ДТП с главой МВД

Напомним, что в расследовании о дорожной аварии под Киевом с участием Трухина от 1 февраля есть видео, снятое на нагрудную камеру патрульного Сергея Петрика. На кадрах слышно, как Трухин хотел "решить вопрос" по ДТП с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в связи с новой информацией о нардепе решила исключить его из политсилы. Кроме этого, Шуляк попросила срочно созвать заседание, по итогам которого Трухина исключат из фракции.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье о попытке Трухина дать взятку полицейскому на месте ДТП. Нардепу может грозить наказание в виде лишения свободы на 2 года.