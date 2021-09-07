"70 ЗМІ видалили": Трухін розповів про видання, які прибрали новину про ДТП (відео)

Нардеп помітно нервував, коли спілкувався з журналістами, і в той же час радив їм краще перевіряти факти. Відповісти на прямі запитання про ДТП він так і не зміг.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спростував, що 30 ЗМІ видалили новину про ДТП з його участю, зазначивши, що йдеться як мінімум про 60-70 видань. Заява була зроблена під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

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"Дивіться, я самостійно ознайомився з цією інформацією. Насправді видалили не біля 30, а близько 60 або 70 медіа. Тому моє прохання до вас: робити в інформаційних таких питаннях фактчекінг", — сказав нардеп у відповідь на прохання журналіста прокоментувати видалення матеріалів із новинних сайтів.

"Слуга" також заявив, що не розміщував на інформаційних ресурсах ніяких відомостей щодо того, що сталося, "ні за гроші, ні без грошей". При цьому він заявив, що до нього за коментарем звернулося лише одне видання.

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"Більше я не давав ні коментарів, ні новин. Ні я, ні мої помічники, ні люди, які мені відомі, не замовляли новини", — зазначив Трухін.

Під єдиним виданням нардеп мав на увазі "Інтерфакс-Україна". Журналістам інформагентства Трухін заявив, що відразу після ДТП зв'язався з колегами -"слугами" і розповів про те, що трапилося, і максимально сприяв збору інформації Нацполіцією. Також він зазначив, що, наскільки йому відомо, у всіх учасників ДТП показники алкоголю в крові не перевищували норму.

Примітно, Трухін не зміг відповісти на прямі запитання представників ЗМІ про те, чи був він за кермом під час аварії на Бориспільській трасі 23 серпня. За словами нардепа, адвокати та слідчі заборонили розголошувати цю інформацію. Свою знервовану поведінку депутат пояснив станом шоку в зв'язку з потраплянням у ДТП.

Нагадаємо, що після ДТП за участю Трухіна, в якій постраждали шестеро людей, ЗМІ стали прибирати новини про неї незабаром після публікації. Співробітник автомобільного проекту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк повідомляв, що за видалення матеріалу виданням платили від 200 доларів.

Про те, що партія "Слуга народу" не має стосунку до видалення матеріалів, пізніше заявив її лідер Олександр Корнієнко.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня, коли нардеп їхав із Полтави до Києва. Аавтомобіль Audi, за кермом якого він, за деякими даними, перебував, зіткнувся з Ford, який через це врізався Daewoo. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх.