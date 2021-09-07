"70 СМИ удалили": Трухин рассказал об изданиях, убравших новость про ДТП (видео)

Нардеп заметно нервничал, когда общался с журналистами, и в то же время советовал им лучше проверять факты. Ответить на прямые вопросы о ДТП он так и не смог.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Трухин опроверг, что 30 СМИ удалили новость о ДТП с его участием, отметив, что речь идет как минимум о 60-70 изданиях. Заявление было сделано во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

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"Смотрите, я самостоятельно ознакомился с этой информацией. На самом деле удалили не около 30, а около 60 или 70 медиа. Поэтому моя просьба к вам: делать в информационных таких вопросах фактчекинг", — сказал нардеп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать удаления материалов с новостных сайтов.

"Слуга" также заявил, что не размещал на информационных ресурсах никаких сведений касательно случившегося "ни за деньги, ни без денег". При этом он заявил, что к нему за комментарием обратилось лишь одно издание.

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"Больше я не давал ни комментариев, ни новостей. Ни я, ни мои помощники, ни люди, которые мне известны, не заказывали новости", — отметил Трухин.

Под единственным изданием нардеп имел в виду "Интерфакс-Украина". Журналистам информагентства Трухин заявил, что сразу после ДТП связался с коллегами-"слугами" и рассказал о случившемся и максимально способствовал сбору информации Нацполицией. Также он отметил, что, насколько ему известно, у всех участников ДТП показатели алкоголя в крови не превышали норму.

Примечательно, Трухин не смог ответить на прямые вопросы представителей СМИ о том, был ли он за рулем во время аварии на Бориспольской трассе 23 августа. По словам нардепа, адвокаты и следователи запретили разглашать эту информацию. Свое нервозное поведение депутат объяснил состоянием шока в связи с попаданием в ДТП.

Напомним, что после ДТП с участием Трухина, в которой пострадали шесть человек, СМИ стали убирать новости о ней вскоре после публикации. Сотрудник автомобильного проекта "Зупини_Лося" Константин Андриюк сообщал, что за удаление материала изданиям платили от 200 долларов.

О том, что партия "Слуга народа" не имеет отношения к удалению материалов, позже заявил ее лидер Александр Корниенко.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа, когда нардеп ехал из Полтавы в Киев. Аавтомобиль Audi, за рулем которого он, по некоторым данным, находился, столкнулся с Ford, который из-за этого врезался Daewoo. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.