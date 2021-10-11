Жартували про ДТП Трухіна і танцювали під Арахамію. Осадча показала відео із закритої вечірки "слуг"

Організатори вечірки створили фейкову переписку з участю Сергія Шефіра і "слуги народу" Олександра Трухіна, який влаштував аварію під Києвом.

На закритій вечірці "Слуги народу" в Трускавці роздавали нагороди, танцювали під діджейський сет Давида Арахамії і жартували над народними депутатами, зокрема над фігурантом ДТП Олександром Трухіним. Кадри із заходу в своїй програмі "Світське життя" показала телеведуча Катя Осадча.

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Телеведуча "1+1" була єдиним журналістом, допущеним на закриту вечірку "Слуги народу" в Трускавці.

На врученні тематичних премій нардепам були присутні президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль. Наприклад, номінацію "Турбо жим жим" отримав заступник голови фракції Микола Тищенко, а "Чим би депутат не тішився" вручили Жану Беленюку.

На заході також вирішили згадати скандал із народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Як відомо, парламентарій став фігурантом ДТП на Бориспільській трасі, а через день понад 30 ЗМІ прибрали новини, в яких згадувалася аварія за участю "слуги народу".

Організатори вечірки створили фейкову переписку в партійному чаті, в якому писали від імені нардепа Олександра Трухіна і першого помічника президента Сергія Шефіра.

Шефір у партійному чаті поцікавився, хто зможе його підвезти до Трускавця для участі у виїзному засіданні фракції, і на питання відреагував сам Олександр Трухін. Однак, помічник президента вдав, ніби не бачив повідомлення від фігуранта ДТП під Києвом.

"Хто може підвезти до Трускавця?" — Шефір.

"Я можу", — Трухін.

"Що ніхто?" — Шефір.

[ + – ] Жарт про Олександра Трухіна

Після вручення премій для гостей заходу свій DJ-сет зіграв глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який виступав під псевдонімом DJ David Braun.

Давид Арахамія зізнався, що навмисно не підбирав треки для виступу в Трускавці.

"Трохи взяв сет, з яким я працював із "Зе.Молодежью", потім його адаптував і додав треки з 80-их і 90-их. Багато було Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", — додав депутат і заявив, що на вечірці під його DJ-сет танцювали всі гості.

Президент Володимир Зеленський і помічник глави держави Сергій Шефір вважали за краще просто посміхатися на танцполі та "підтанцьовувати" кивками.

[ + – ] Закрита вечірка "Слуг народу" в Трускавці

Раніше Фокус розповідав, як пройшла вечірка "Слуг народу" в Трускавці та публікував ексклюзивні кадри із заходу.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП — деталі скандалу

23 серпня під Києвом нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін влаштував ДТП із шістьма потерпілими. Спочатку українські ЗМІ висвітлювали аварію на Бориспільській трасі, проте через день новини зі згадуванням Олександра Трухіна почали "зникати" з новинних стрічок видань. За даними шеф-редакторів, їм пропонували грошову винагороду в обмін на видалення новин, в яких згадувався "слуга народу" або аварія з його участю.

31 серпня поліція передала справу про ДТП за участю Олександра Трухіна в ГБР. Після прибуття на місце НП, поліцейські документально зафіксували всіх осіб, які їхали в автомобілях, які стали учасниками аварії. Один зі свідків заявив, що за кермом Audi, який влаштував ДТП на Бориспільській трасі, знаходився саме Олександр Трухін.

Сам Олександр Трухін уперше прокоментував ДТП лише 7 вересня. Народний депутат від "Слуги народу" не відповів на пряме запитання про те, чи перебував він за кермом автомобіля в момент ДТП, і заявив, що не має права розголошувати дані.