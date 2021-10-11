Шутили про ДТП Трухина и плясали под Арахамию. Осадчая показала видео с закрытой вечеринки "слуг"
Организаторы вечеринки создали фейковую переписку с участием Сергея Шефира и "слуги народа" Александра Трухина, устроившего аварию под Киевом.
На закрытой вечеринке "Слуге народа" в Трускавце раздавали награды, танцевали под диджейский сет Давида Арахамии и подшучивали над народными депутатами, в том числе над фигурантом ДТП Александром Трухиным. Кадры с мероприятия в своей программе "Світське життя" показала телеведущая Катя Осадчая.
Телеведущая "1+1" была единственным журналистом, допущенным на закрытую вечеринку "Слуги народа" в Трускавце.
На вручении тематических премий нардепам присутствовали президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Например, номинацию "Турбо жим жим" получил заместитель главы фракции Николай Тищенко, а "Чем бы депутат ни тешился" вручили Жану Беленюку.
На мероприятии также решили упомянуть скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным. Как известно, парламентарий стал фигурантом ДТП на Бориспольской трассе, а через день более 30 СМИ убрали новости, в которых упоминалась авария с участием "слуги народа".
Организаторы вечеринки создали фейковую переписку в партийном чате, в котором писали от имени нардепа Александра Трухина и первого помощника президента Сергея Шефира.
Шефир в партийном чате поинтересовался, кто сможет его подвезти до Трускавца для участия в выездном заседании фракции, и на вопрос отреагировал сам Александр Трухин. Однако, помощник президента сделал вид, будто не видел сообщения от фигуранта ДТП под Киевом.
"Кто может подвезти до Трускавца?", — Шефир.
"Я могу", — Трухин.
"Что никто?", — Шефир.
После вручения премий для гостей мероприятия свой DJ-сет сыграл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который выступал под псевдонимом DJ David Braun.
Давид Арахамия признался, что специально не подбирал треки для выступления в Трускавце.
"Немного взял сет, с которым я работал с "Зе.Молодежью", потом его адаптировал и добавил треки из 80-ых и 90-ых. Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", — добавил депутат и заявил, что на вечеринке под его DJ-сет танцевали все гости.
Президент Владимир Зеленский и помощник главы государства Сергей Шефир предпочли просто улыбаться на танцполе и "подтанцовывать" кивками.
Ранее Фокус рассказывал, как прошла вечеринка "Слуг народа" в Трускавце и публиковал эксклюзивные кадры с мероприятия.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП — детали скандала
23 августа под Киевом нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин устроил ДТП с шестью пострадавшими. Изначально украинские СМИ освещали аварию на Бориспольской трассе, однако через день новости с упоминанием Александра Трухина стали "исчезать" из новостных лент изданий. По данным шеф-редакторов, им предлагали денежное вознаграждение взамен на удаление новостей, в которых упоминался "слуга народа" или авария с его участием.
31 августа полиция передала дело о ДТП с участием Александра Трухина в ГБР. По прибытию на место ЧП, полицейские документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях, которые стали участниками аварии. Один из свидетелей заявил, что за рулем Audi, устроившего ДТП на Бориспольской трассе, находился именно Александр Трухин.
Сам Александр Трухин впервые прокомментировал ДТП лишь 7 сентября. Народный депутат от "Слуги народа" не ответил на прямой вопрос о том, находился ли он за рулем автомобиля в момент ДТП, и заявил, что не имеет права разглашать данные.