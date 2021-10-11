Шутили про ДТП Трухина и плясали под Арахамию. Осадчая показала видео с закрытой вечеринки "слуг"

Организаторы вечеринки создали фейковую переписку с участием Сергея Шефира и "слуги народа" Александра Трухина, устроившего аварию под Киевом.

На закрытой вечеринке "Слуге народа" в Трускавце раздавали награды, танцевали под диджейский сет Давида Арахамии и подшучивали над народными депутатами, в том числе над фигурантом ДТП Александром Трухиным. Кадры с мероприятия в своей программе "Світське життя" показала телеведущая Катя Осадчая.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Телеведущая "1+1" была единственным журналистом, допущенным на закрытую вечеринку "Слуги народа" в Трускавце.

На вручении тематических премий нардепам присутствовали президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Например, номинацию "Турбо жим жим" получил заместитель главы фракции Николай Тищенко, а "Чем бы депутат ни тешился" вручили Жану Беленюку.

На мероприятии также решили упомянуть скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным. Как известно, парламентарий стал фигурантом ДТП на Бориспольской трассе, а через день более 30 СМИ убрали новости, в которых упоминалась авария с участием "слуги народа".

Организаторы вечеринки создали фейковую переписку в партийном чате, в котором писали от имени нардепа Александра Трухина и первого помощника президента Сергея Шефира.

Шефир в партийном чате поинтересовался, кто сможет его подвезти до Трускавца для участия в выездном заседании фракции, и на вопрос отреагировал сам Александр Трухин. Однако, помощник президента сделал вид, будто не видел сообщения от фигуранта ДТП под Киевом.

"Кто может подвезти до Трускавца?", — Шефир.

"Я могу", — Трухин.

"Что никто?", — Шефир.

[ + – ] Шутка про Александра Трухина

После вручения премий для гостей мероприятия свой DJ-сет сыграл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который выступал под псевдонимом DJ David Braun.

Давид Арахамия признался, что специально не подбирал треки для выступления в Трускавце.

"Немного взял сет, с которым я работал с "Зе.Молодежью", потом его адаптировал и добавил треки из 80-ых и 90-ых. Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", — добавил депутат и заявил, что на вечеринке под его DJ-сет танцевали все гости.

Президент Владимир Зеленский и помощник главы государства Сергей Шефир предпочли просто улыбаться на танцполе и "подтанцовывать" кивками.

[ + – ] Закрытая вечеринка "Слуг народа" в Трускавце

Ранее Фокус рассказывал, как прошла вечеринка "Слуг народа" в Трускавце и публиковал эксклюзивные кадры с мероприятия.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП — детали скандала

23 августа под Киевом нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин устроил ДТП с шестью пострадавшими. Изначально украинские СМИ освещали аварию на Бориспольской трассе, однако через день новости с упоминанием Александра Трухина стали "исчезать" из новостных лент изданий. По данным шеф-редакторов, им предлагали денежное вознаграждение взамен на удаление новостей, в которых упоминался "слуга народа" или авария с его участием.

31 августа полиция передала дело о ДТП с участием Александра Трухина в ГБР. По прибытию на место ЧП, полицейские документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях, которые стали участниками аварии. Один из свидетелей заявил, что за рулем Audi, устроившего ДТП на Бориспольской трассе, находился именно Александр Трухин.

Сам Александр Трухин впервые прокомментировал ДТП лишь 7 сентября. Народный депутат от "Слуги народа" не ответил на прямой вопрос о том, находился ли он за рулем автомобиля в момент ДТП, и заявил, что не имеет права разглашать данные.