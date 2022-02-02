"Ухожу в лес", взятка и изгнание из "слуг": что известно о ДТП и скандале вокруг нардепа Трухина

Следственными действиями в отношении "слуги народа", как сообщили Фокусу в ГБР, будут заниматься детективы НАБУ. Президент Владимир Зеленский после скандала поддержал исключение Александра Трухина из партии.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин после публикации видео с места ДТП на Бориспольской трассе под Киевом стал фигурантом уголовного производства из-за попытки дать взятку полицейскому. Фокус собрал в одном материале все, что известно об аварии, депутате из президентской фракции и реакции силовиков на новые факты в деле.

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Депутат Трухин попал в ДТП — новое видео с места аварии

1 февраля журналисты "Украинской правды" опубликовали новое расследование, в котором продемонстрировали снятое на нагрудную камеру полицейского видео с участием депутата Александра Трухина. На ролике отчетливо видно, как нардеп от "Слуги народа" после ДТП пытался скрыться с места аварии.

"Давай я тихонечко в лес уйду, я с Денисом поговорю, с Монастырским [главой МВД, — ред.]… Я тебя прошу, я тихонечко сейчас в лес уйду", — говорил Трухин патрульному.

Помимо этого, Александр Трухин рассказывал полицейскому Сергею Петрику, что в его машине находится сумка со "150 тысячами", которую правоохранители могут оставить себе в качестве "бонуса".

Патрульный, который одним из первых прибыл на место ДТП, в расследовании также заявил, что у депутата от "Слуги народа" были признаки алкогольного опьянения, и парламентарий несколько раз отказался от медосвидетельствования.

[ + – ] Александр Трухин пытался сбежать с места ДТП и предлагал полицейским взятку

Депутат Трухин попал в ДТП — как отреагировала "Слуга народа"

Глава президентской фракции Давид Арахамия, комментируя расследование "Украинской правды", сообщил, что Александру Трухину не место в политической силе и призвал депутата добровольно покинуть ряды фракции.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк 2 февраля своим решением исключила фигуранта ДТП под Киевом из состава политсилы, а также призвала коллег по Верховной Раде как можно быстрее провести заседание, и принять решение об "изгнании" депутата из состава фракции.

Депутат Трухин попал в ДТП — реакция президента Владимира Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский поддержал исключение нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина из фракции и партии после того, как было опубликовано видео с места ДТП под Киевом.

По словам президента, все украинцы должны отвечать перед законом, несмотря на статус профессии. Владимир Зеленский также предположил, что депутаты единогласно поддержат исключение Александра Трухина из парламентской фракции.

[ + – ] Зеленский отреагировал на видео с Александром Трухиным на месте ДТП

Депутат попал в ДТП — как отреагировали ГБР, МВД и Офис генпрокурора

В Государственном бюро расследований подтвердили Фокусу, что в отношении депутата Трухина начато уголовное производство из-за попытки дать взятку полицейскому. Следственными действиями будут заниматься детективы НАБУ, а участнику ДТП на Бориспольской трассе под Киевом, если суд докажет его вину, грозит до двух лет лишения свободы.

Спикер Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук также подтвердила Фокусу информацию о начале уголовного производства против Александра Трухина. Сведения о возможной попытке подкупа правоохранителя на месте аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В МВД после публикации расследования "Украинской правды" опровергли информацию о том, что "слуга народа" Александр Трухин пытался "решить вопрос" с профильным министром Денисом Монастырским. В ведомстве утверждают, полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности и задокументировали факт аварии под Киевом.

Александр Трухин ДТП — предыстория

23 августа 2021 года в сети появилась информация о том, что депутат Трухин из "Слуги народа" устроил масштабное ДТП на Бориспольской трассе. СМИ сообщали, что в результате аварии пострадали шесть человек, среди которых был функционер Украинской футбольной ассоциации.

[ + – ] Депутат Трухин устроил ДТП под Киевом Фото: Facebook

Через какое-то время более 30 украинских СМИ сняли со своих лент новости о том, что Александр Трухин устроил ДТП на Бориспольской трассе. Альтернативой "исчезновения" новости в каких-то изданиях стало удаление из материалов упоминания о нардепе из "Слуги народа".

31 августа Нацполиция отчиталась о том, что дело об аварии под Киевом было передано в Госбюро расследований. Правоохранители утверждали, что им не удалось точно установить, находился ли депутат Трухин за рулем автомобиля в момент столкновения.

Сам нардеп из "Слуги народа" впервые прокомментировал ДТП под Киевом только 7 сентября. В кулуарах Верховной Рады Александр Трухин заявлял, что он также пострадал в результате аварии, однако не уточнил, был ли он за рулем автомобиля.

Также "слуга народа" сообщал, что более 70 украинских СМИ удалили новости о том, что он стал фигурантом ДТП на Бориспольской трассе.

[ + – ] Депутат Трухин прокомментировал ДТП под Киевом

В октябре 2021 года в Трускавце проходила закрытая вечеринка фракции "Слуга народа", в ходе котороой депутаты вместе с президентом Владимиром Зеленским смеялись над шутками о ДТП с участием Александра Трухина.

Аварию под Киевом также комментировал глава государства. В ходе пресс-марафона, который состоялся в октябре 2021 года, Владимир Зеленский утверждал, что в ДТП с участием Александра Трухина "нет ничего страшного".