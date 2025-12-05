Анна Скороход рассказывала о ворах в Раде в платье и серьгах, как на видео НАБУ

НАБУ опубликовало видео, в котором действующий народный депутат в бежевом платье и крупных коричневых серьгах требует взятку у предпринимателя. Парламентарий Анна Скороход появилась на одном из заседаний Верховной Рады в таком же образе.

Анна Скороход выступила на пленарном заседании Верховной Рады 4 сентября с предложением поручить профильному комитету рассмотрение законопроекта №13012, который предусматривает изменение регламента по вызову должностных или служебных лиц в парламент.

"Мы неоднократно видим просто смешную процедуру, когда воры приходят в стены Верховной Рады, которые украли на фортификациях, рассказывают нам о дорогах и идут себе дальше с большой улыбкой, "положив" на парламент", — сказала Скороход.

На заседание Рады 4 сентября нардеп пришла в бежевом платье, крупных каплевидных коричневых серьгах и с цепочкой золотого цвета на шее. Похожие платье, серьги и цепочку можно заметить на видеозаписи Национального антикоррупционного бюро на женщине, подозреваемой в вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов взятки.

Відео дня

Анна Скороход на заседании Верховной Рады 4 сентября 2025 года Фото: Скрин видео

Подозреваемая депутат, имя которой официально не раскрывается, в опубликованной НАБУ видеозаписи говорит, что после того, как собеседник передаст деньги, ему дадут две расписки, а еще один участник разговора добавляет, что для уничтожения доказательств можно будет "собраться втроем, вчетвером". Затем женщина добавляет, что "приезд человека по вопросу" собеседника стоил 5 тысяч долларов, возмущается, почему она должна нести такие убытки, и раздраженно спрашивает собеседника, который якобы "ставит свои условия" сделки: "Я тут что, бл*дь, баночка джина или кто?"

Подозрение Анне Скороход: что известно

Сообщения об обысках у нардепа Анны Скороход появились в СМИ 5 декабря, НАБУ и САП заявили о проведении совместно со Службой безопасности Украины следственных действий в отношении действующего парламентария в рамках операции по разоблачению преступной группы. Скороход подтвердила обыски в ее доме и заверила, что ей нечего скрывать от правоохранителей. Действия против нее она назвала "прямым давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность из-за принципиальной позиции".

Пресс-служба НАБУ вечером 5 декабря сообщила о вручении подозрения народному депутату. По данным следствия, она возглавляла группу, требовавшую у предпринимателя 250 тысяч долларов взятки за наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны на компанию-конкурентку. По словам нардепа Алексея Гончаренко, речь идет об Анне Скороход.