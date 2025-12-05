Анна Скороход розповідала про крадіїв у Раді в сукні та сережках, як на відео НАБУ

НАБУ опублікувало відео, в якому чинна народна депутатка в бежевій сукні та крупних коричневих сережках вимагає хабар у підприємця. Парламентарка Анна Скороход з'явилася на одному з засідань Верховної Ради в такому самому образі.

Анна Скороход виступила на пленарному засіданні Верховної Ради 4 вересня з пропозицією доручити профільному комітету розгляд законопроєкту №13012, який передбачає зміну регламенту щодо виклику посадових чи службових осіб до парламенту.

"Ми неодноразово бачимо просто смішну процедуру, коли крадії приходять в стіни Верховної Ради, які вкрали на фортифікаціях, розповідають нам про дороги і йдуть собі далі з великою посмішкою, "поклавши" на парламент", — сказала Скороход.

На засіданя Ради 4 вересня нардепка прийшла в бежевій сукні, крупних краплеподібних коричневих сережках та з ланцюжком золотого кольору на шиї. Схожі сукню, сережки та ланцюжок можна помітити на відеозаписі Національного антикорупційного бюро на жінці, підозрюваній у вимаганні у бізнесмена 250 тисяч доларів хабаря.

Анна Скороход на засіданні Верховної Ради 4 вересня 2025 року Фото: Скрин відео

Підозрювана депутатка, ім'я якої офіційно не розкривається, в опублікованому НАБУ відеозаписі каже, що після того, як співрозмовник передасть гроші, йому дадуть дві розписки, а ще один учасник розмови додає, що для знищення доказів можна буде "зібратись втрьох, вчотирьох". Потім жінка додає, що "приїзд людини по питанню" співрозмовника коштував 5 тисяч доларів, обурюється, чому вона повиння нести такі збитки, і роздратовано питає співрозмовника, який нібито "ставить свої умови" угоди: "Я тут що, бл*дь, баночка джина чи хто?"

Підозра Анні Скороход: що відомо

Повідомлення про обшуки в нардепки Анни Скороход з'явилися в ЗМІ 5 грудня, НАБУ та САП заявили про проведення спільно зі Службою безпеки України слідчих дій щодо чинної парламентарки в межах операції з викриття злочинної групи. Скороход підтвердила обшуки в її будинку та запевнила, що їй нічого приховувати від правоохоронців. Дії проти неї вона назвала "прямим тиском на опозицію та спробою заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію".

Пресслужба НАБУ ввечері 5 грудня повідомила про вручення підозри народній депутатці. За даними слідства, вона очолювала групу, що вимагала у підприємця 250 тисяч доларів хабаря за накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони на компанію-конкурентку. За словами нардепа Олексія Гончаренка, мова йде про Анну Скороход.