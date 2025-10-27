Полковник ВСУ Манько попал в скандал: показал секретные карты в TikTok, — соцсети

Полковник Валентин Манько возглавил Штурмовые войска Вооруженных Сил Украины — новое структурное подразделение создано для координации и управления штурмовыми подразделениями. Но сейчас волонтеры и военные считают, что он выдал секреты врагу.

Сейчас скандальных фото в аккаунте Валентина Манько нет, но скриншоты разошлись по сети. В частности их опубликовал общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко

Сергей Стерненко отметил, что публикация таких снимков может предоставить врагу ценную информацию: "Полковник Манько в Тиктоке опубликовал фото, на которых видно карты с грифом "секретно". Публикация таких фото может помочь врагу".

Также на публикацию отреагировали военные и волонтеры, отметив, что Манько разоблачает тайны врагу. Они возмущены поведением Манько. Отмечается, что публикация фото из полевого штаба, где видно карты или местность, является грубым нарушением правил безопасности. Такие действия создают реальную угрозу, дают врагу возможность идентифицировать местность, позиции и подразделения.

Відео дня

Между тем OSINT-аналитики "Киберборошно" сравнили карту, которую видно в видеозаписи Манько и карту DeepState и нашли расхождения.

"Сравнили карту DeepState и начальника управления штурмовых подразделений Валентина Манько. В районе Вербового — Березового разница до 9 км. Недавно главнокомандующий ВСУ отметил о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, Фокус рассказывал о Валентине Манько и Штурмовых войсках ВСУ, которые он возглавил.

Валентина Манько критиковала народный депутат Марьяна Безуглая. В частности, она сравнила бывшего командира 33-й штурмовой бригады, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кроме того, относительно нового руководителя штурмовых войск высказался бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ Богдан Кротевич. Выяснилось, что в сети есть кадры, на которых Валентин Манько слушал российскую музыку.