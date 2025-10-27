Полковник ЗСУ Манько потрапив у скандал: показав секретні карти у TikTok, — соцмережі

Полковник Валентин Манько очолив Штурмові війська Збройних Сил України — новий структурний підрозділ створений для координації та управління штурмовими підрозділами. Але нині волонтери та військові вважають, що він видав секрети ворогу.

Нині скандальних фото в акаунті Валентина Манько немає, але скриншот розійшлись мережею. Зокрема їх опублікував громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко

Сергій Стерненко зазначив, що публікація таких знімків може надати ворогу цінну інформацію: "Полковник Манько у Тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "таємно". Публікація таких фото може допомогти ворогу".

Також на публікацію відреагували військові та волонтери, зауваживши, що Манько викриває таємниці ворогу. Вони обурені поведінкою Манька. Зазначається, що публікація фото з польового штабу, де видно карти чи місцевість, є грубим порушення правил безпеки. Такі дії створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи.

Тим часом OSINT-аналітики "Кіберборошно" порівняли мапу, яку видно у відеозаписі Манько та мапу DeepState та знайшли розбіжності.

"Порівняли мапу DeepState та начальника управління штурмових підрозділів Валентина Манько. В районі Вербового — Березового різниця до 9 км. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ наголосив про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації", - сказано у дописі.

Нагадаємо, Фокус розповідав про Валентина Манька та Штурмові війська ЗСУ, які він очолив.

Валентина Манька критикувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Зокрема, вона порівняла колишнього командира 33-ї штурмової бригади, з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Крім того, щодо нового керівника штурмових військ висловився колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ Богдан Кротевич. З'ясувалось, що у мережі є кадри, на яких Валентин Манько слухав російську музику.