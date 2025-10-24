Потреба у штурмовиках колосальна: Манько розповів про нові війська ЗСУ, які не схожі на ДШВ (відео)

У Збройних силах України з'явились Штурмові війська, які керуватимуть спеціальними підрозділами для прориву російської лінії оборони, пояснив командувач, полковник Валентин Манько. Головні функції новоствореного управління — це координація штурмових підрозділів, забезпечення логістики та професійної підготовки.

Штурмові війська не є конкурентами Десантно-штурмовим військам, сказав Манько в інтерв'ю на YouTube каналі "Гончарова подкаст". Полковник наголосив, що підрозділ намагатиметься діяти без бюрократії, зайвих паперів і не по "старих книжках".

Валентин Манько - інтерв'ю про штурмові війська

Розмова Манька з журналісткою Тетяною Гончаровою тривала майже годину, бачимо на відео, опублікованому 23 жовтня. Полковник описав своє бачення нового підрозділу ЗСУ та змін, яких потребує армія. Серед іншого, він пояснив, чим відрізняються бійці підпорядкованих йому підрозділів від Десантно-штурмових військ. Вони мають іншу тактику, воюють малими групами, гнучко діють, швидко рухаються полем бою і можуть одночасно бути на багатьох напрямках.

"Ми не працюємо по книжках минулих років. Ми це створюємо: по кожній нашій операції ми робимо аналітику, проводимо аналіз цього всього. Це переходить до нас в підготовку, розпрацьовує матеріали", — сказав він.

Полковник підтвердив, що штурмові війська створювались без "допомоги згори", і запевнив, що вони відрізняються від "паперової армії". Підрозділ підпорядковуватиметься безпосередньо командувачу ЗСУ Олександру Сирському і виконуватиме роль "пожежної команди".

"Для когось штурмові війська — це мрія. Бо у нас відсутня паперова армія. Ми були при Залужному, при Хомчаку, і будемо далі. Ми були з 14 року", — пролунало на відео.

Військовий також розповів про важливість саме штурмових військ. З його слів, їх викликають на найскладніші ділянки фронту і вони працюють поруч з іншими бригадами ЗСУ.

"Потреба у штурмових підрозділах — колосальна. Нас просять постійно: “Дайте сюди штурмовиків, дайте туди”. Ми сьогодні закриваємо найважчі напрямки фронту, де треба швидко і точно діяти", — наголосив Манько.

Серед іншого, український офіцер відреагував на закиди щодо російської мови. Він пояснив, що вивчив українську мову і готовий станцювати під виконавця Степана Гігу, щоб це показати.

"Я закінчив російськомовну школу, технікум, інститут. Причому я, хоча я все життя говорив російською або суржиком, але я вивчив українську мову заради того, щоб жити в Україні, щоб вільно з усіма спілкуватися. Я не хочу зачіпати цю тему, вона трошки є для мене неприємною. І взагалі, вона десь вже навіть політична стає", — сказав Манько.

Валентин Манько — деталі

Зазначимо, народна депутатка Мар'яна Безугла висловлювалась щодо особи Валентина Манька. Зокрема, вона порівняла українського військового, Героя України та колишнього командира 33 штурмової бригади, з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Крім того, щодо нового керівника штурмових військ висловився колишній начальник штабу 12 бригади НГУ Богдан Кротевич. З'ясувалось, що у мережі є кадри, на яких Валентин Манько слухав російську музику.

Нагадуємо, полковник записав коротке відео, у якому танцював під пісню виконавця Степана Гіги, та пояснив, навіщо це робить.