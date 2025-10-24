Потребность в штурмовиках колоссальная: Манько рассказал о новых войсках ВСУ, которые не похожи на ДШВ (видео)

В Вооруженных силах Украины появились Штурмовые войска, которые будут руководить специальными подразделениями для прорыва российской линии обороны, пояснил командующий, полковник Валентин Манько. Главные функции вновь созданного управления — это координация штурмовых подразделений, обеспечение логистики и профессиональной подготовки.

Штурмовые войска не являются конкурентами Десантно-штурмовым войскам, сказал Манько в интервью на YouTube канале "Гончарова подкаст". Полковник подчеркнул, что подразделение будет стараться действовать без бюрократии, лишних бумаг и не по "старым книжкам".

Валентин Манько — интервью о штурмовых войсках

Разговор Манько с журналисткой Татьяной Гончаровой длился почти час, видим на видео, опубликованном 23 октября. Полковник описал свое видение нового подразделения ВСУ и изменений, в которых нуждается армия. Среди прочего, он объяснил, чем отличаются бойцы подчиненных ему подразделений от Десантно-штурмовых войск. Они имеют другую тактику, воюют малыми группами, гибко действуют, быстро двигаются по полю боя и могут одновременно быть на многих направлениях.

"Мы не работаем по книжкам прошлых лет. Мы это создаем: по каждой нашей операции мы делаем аналитику, проводим анализ этого всего. Это переходит к нам в подготовку, разрабатывает материалы", — сказал он.

Полковник подтвердил, что штурмовые войска создавались без "помощи сверху", и заверил, что они отличаются от "бумажной армии". Подразделение подчиняется непосредственно командующему ВСУ Александру Сырскому и будет выполнять роль "пожарной команды".

"Для кого-то штурмовые войска — это мечта. Потому что у нас отсутствует бумажная армия. Мы были при Залужном, при Хомчаке, и будем дальше. Мы были с 14 года", — прозвучало на видео.

Военный также рассказал о важности именно штурмовых войск. По его словам, их вызывают на самые сложные участки фронта и они работают рядом с другими бригадами ВСУ.

"Потребность в штурмовых подразделениях — колоссальная. Нас просят постоянно: "Дайте сюда штурмовиков, дайте туда". Мы сегодня закрываем самые тяжелые направления фронта, где надо быстро и точно действовать", — подчеркнул Манько.

Среди прочего, украинский офицер отреагировал на упреки относительно русского языка. Он пояснил, что выучил украинский язык и готов станцевать под исполнителя Степана Гигу, чтобы это показать.

"Я закончил русскоязычную школу, техникум, институт. Причем я, хотя я всю жизнь говорил на русском или суржике, но я выучил украинский язык ради того, чтобы жить в Украине, чтобы свободно со всеми общаться. Я не хочу затрагивать эту тему, она немножко для меня неприятна. И вообще, она где-то уже даже политическая становится", — сказал Манько.

Валентин Манько — детали

Отметим, народный депутат Марьяна Безуглая высказывалась относительно личности Валентина Манько. В частности, она сравнила украинского военного, Героя Украины и бывшего командира 33 штурмовой бригады, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кроме того, относительно нового руководителя штурмовых войск высказался бывший начальник штаба 12 бригады НГУ Богдан Кротевич. Выяснилось, что в сети есть кадры, на которых Валентин Манько слушал российскую музыку.

Напоминаем, полковник записал короткое видео, в котором танцевал под песню исполнителя Степана Гиги, и объяснил, зачем это делает.