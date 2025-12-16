Бійка у Верховній Раді: Безуглу хочуть відсторонити від засідань (фото)

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка 16 грудня заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і побилася із Сергієм Тарутою, поскаржилася на парламентаріїв.

У себе в Telegram-каналі Мар'яна Безугла повідомила про те, що народні депутати хочуть подати постанову про відсторонення її від засідань Ради.

"Не Таруту, який двічі нападав на мене і зривав плакати, а мене. Щодо Тарути все тихо. То за що? За те, що Тарута на мене двічі напав фізично, чи що послала Тищенка? Чи ВРУ байдуже, що відбувається в армії?", — йдеться в публікації.

Нардеп зазначила, що засідання все ж таки відбулося, і вона не блокувала голосування і голосувала сама.

"Шановні колеги, керівництво ВРУ. Вважаєте, що мої методи радикальні, чиніть інакше. Але ж робіть!", — додала вона.

Свій текст Безугла доповнила селфі на тлі порожньої парламентської зали.

Зранку під час засідання Ради Безугла обклеїла трибуну плакатами з вимогою відставки Сирського, вимогами про ротацію та строки служби, військову реформу тощо.

Мар'яна Безугла обклеїла трибуну ВРУ вимогами про відставку Сирського та військову реформу

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Усе це вона перетягнула червоним скотчем, який взявся зривати нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута, через що і зав'язалася бійка.

Додамо, що червоний скотч для засідання депутатка приготувала ще напередодні, чим похвалилася перед підписниками.

Ветеран російсько-української війни Олексій Петров зазначив, що все це відбувалося під час виконання гімну України.

"Почекати напевно не було можливості. В армії за таке можна і по обличчю отримати, а тут ні! Навіть не ворухнулися", — написав він у себе в соцмережі.

Зазначимо, що Безугла ще 8 грудня заявила про свій намір блокувати будь-яку діяльність Верховної Ради доти, доки не звільнять Сирського.

Раніше Мар'яна Безугла критично висловилася про візит президента України Володимира Зеленського до звільненого Силами оборони Куп'янська. За словами парламентарія, українські військові успішно провели операцію "не завдяки, а всупереч" вищому командуванню.

А на сайті Верховної Ради з'явилася електронна петиція, авторка якої вимагає створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливого нанесення шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар'яною Безуглою.

Також повідомлялося, що Безугла пояснила, чому підтримала збільшення виплат нардепам замість зарплат ЗСУ.