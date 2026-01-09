Все ж "на чай" завітала: Безугла зустрілася з Кличком у КМДА попри суперечку (фото)

Народна депутатка Мар’яна Безугла зустрілася з мером Києва Віталієм Кличком, хоча до цього між ними виникла суперечка через його можливе перебування у відпустці. Мер запропонував їй зайти на чай, і вона погодилася.

На своїй сторінці в Telegram вона опублікувала селфі з Кличком та написала, що зустріч відбулася незважаючи на майже порожню КМДА. Кличко прибув на робоче місце, і після короткого очікування сторони обговорили стійкість столиці під час надзвичайної ситуації.

"Знайшла мера. В КМДА зараз майже пусто, але Кличко прибув. Трішки почекала, і зустріч відбулася. Поговорили про стійкість міста", — написала вона.

Безугла зустрілася з Кличком у КМДА попри суперечку Фото: Скриншот

Що відомо про конфлікт Безуглої та Кличка

Варто зазначити, що 9 січня Мар’яна Безугла опублікувала у своєму Telegram пост, у якому відреагувала на заклик Віталія Кличка тимчасово виїхати киянам із міста. Вона наголосила, що навіть найбагатше місто країни з місцевим бюджетом понад 100 млрд грн на рік не змогло за чотири роки підготуватися до надзвичайної ситуації. За її інформацією, Кличко та його оточення залишалися у відпустках, і саме через це, містяни не могли бачити його на місці подій, а лише отримували дистанційні звернення.

"За моєю інформацією Кличко та багато хто з його оточення досі у відпустках до кінця тижня. Тому ми не бачимо його селфі на тлі зруйнованих будинків і лише маємо звернення на віддаленці. Кияни, виїжджайте! Ну не було у найбагатшого міста країни з місцевим бюджетом у більш ніж 100 млрд грн на рік можливостей за 4 роки підготуватися. Ну що ж. Повернуться з курортів, будуть думати. Рада оборони Києва місяць не засідає з тих самих причин…", — написала нардепка.

У відповідь на пост Безуглої мер Києва Віталій Кличко написав, що що ніхто не відправляв його у відпустку, і засудив поширення нею недостовірної інформації.

"Там одна дуже народна депутатка відправила мене у "відпустку". Дякую, звичайно, але навіщо писати брехню, яку потім підхоплюють нерозбірливі в достовірній інформації Telegram-канали (розбірливі ж ЗМІ, наприклад, зверталися, щоб уточнити "інформацію"). Тим більш, ця депутатка полюбляє ходити в мерію на різні наради. То могла б заглянути й сьогодні", — написав посадовець.

Також він зауважив у пості, що хоч опалення в мерії наразі немає, він готовий пригостити Безуглу гарячим чаєм та зробити з нею седфі.

На цю пропозицію Безугла погодилася та зрештою ввечері зустрілася із мером Києва.

Нагадаємо, що 16 грудня Мар'яна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і побилася із Сергієм Тарутою. Через це депутати хочуть подати постанову про відсторонення її від засідань Ради.

Раніше Фокус писав, що на сайті Верховної Ради з’явилася електронна петиція, автор якої вимагає створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливого завдання шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар’яною Безуглою.