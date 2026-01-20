"Стыдно за нашу с вами работу": депутат горсовета сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве

Депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко раскритиковал местные власти из-за неочищенных тротуаров. Он сообщил, что из-за гололеда упал и получил перелом позвоночника.

О своей травме депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко написал 19 января на своей странице в Facebook. Под своей заметкой он тегнул в частности городского голову Виталия Кличко, директора департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова и главу Оболонской районной администрации Кирилла Фесика.

"Спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно", — написал депутат.

По словам Евгения Кузьменко, он сломал позвоночник и "выпал" из жизни минимум на 4 месяца.

"Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей..." — добавил депутат горсовета.

Депутат Кузьменко получил перелом позвоночника из-за гололеда в столице Фото: скриншот

Напомним, 19 января городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в соцсетях, что поручил главам районных государственных администраций до вечера почистить дворы и тротуары. Перед тем местные жители критиковали киевскую власть из-за снега и льда на тротуарах, в частности редактор Вика Карпинская писала о "нечищеном уже неделю тротуаре возле пешеходного перехода возле метро Золотые Ворота".

15 января городской голова столицы Виталий Кличко возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского о неудовлетворительной работе властей Киева по подготовке к зимней погоде и российским ударам по энергетике.