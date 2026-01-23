Как добиться компенсации за травму из-за гололеда в Украине: советы юриста
Антициклон принес в Украину сильные морозы, и если на тротуарах и во дворах не убирается вовремя снег и не посыпается лед — это грозит пешеходам серьезными травмами. Юрист объяснил, кто отвечает за неубранные территории и что нужно делать для получения компенсации.
О том, как получить компенсацию за вред здоровью после падения из-за гололеда в Украине, юрист Евгений Булименко рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 23 января. Он отметил, что владельцы или балансодержатели несут административную ответственность за нарушение норм благоустройства, а если они откажутся выплачивать компенсацию в случае травмирования, с вопросом можно обратиться в суд.
Падения из-за гололеда в Украине: первые действия
Если падение на льду привело к травмам, первым делом необходимо вызвать бригаду экстренной медицинской помощи и получить лечение. Юрист отметил, что при этом нужно не забыть зафиксировать факт травмирования. Чтобы в дальнейшем была возможность получить компенсацию, стоит сохранить все медицинские справки, заключения, квитанции и чеки расходов на лечение.
"Необходимо сделать фотографии места падения с привязкой к вывеске или объекту недвижимости, найти свидетелей и, если возможно, получить видео с камер наблюдения", — посоветовал Евгений Булименко.
Гололедица в Украине: кто должен убирать территории
По словам юриста, за состояние территорий отвечают владельцы или балансодержатели:
- за дороги и тротуары общего пользования — дорожно-эксплуатационные управления;
- за придомовые территории — управляющие компании или объединения совладельцев многоквартирных домов;
- за частные участки — владельцы земельных участков и зданий.
Для получения точных данных о балансодержателе можно сделать запрос в органы местного самоуправления.
Владельцам или балансодержателям территорий за нарушение норм благоустройства грозят штрафы: от 340 до 1360 грн для граждан и от 850 до 1700 грн для должностных лиц и предпринимателей.
Травма из-за гололеда в Украине: как получить компенсацию
По словам Евгения Булименко, чтобы получить компенсацию расходов на лечение, среднего заработка и морального вреда, травмированному из-за гололеда стоит сначала обратиться к владельцу или балансодержателю территории с письменной претензией.
"Если досудебное урегулирование не поможет, вопрос решается в судебном порядке", — добавил юрист.
Напомним, 19 января депутат Киевского горсовета Евгений Кузьменко рассказывал, что сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве.
Синоптик Наталья Диденко 21 января рассказывала, что антициклон уже начинает покидать территорию Украины, и потепление станет более ощутимым уже на следующей неделе.