"Антициклон руйнується": Діденко прогнозує суттєве потепління в Україні найближчими днями

На українців чекає остання ніч із суворими морозами. Хоча погода завтра ще "покусається", надалі почнеться довгоочікуване потепління.

Прогноз погоди на завтра синоптикиня Наталка Діденко опублікувала у Facebook. За її словами, сильні морози видихнуться, і в країні завершиться "період лютої холоднечі".

Вночі очікується температура -20…-12, у північних регіонах — до -22.

Вдень на більшості території прогнозується -11…-4, на півдні та заході -4 до -2, на Закарпатті +2.

Помірний вітер буде переважно південним, на заході ймовірні сильні пориви. Погода завтра здебільшого буде суха, опадів не очікується, а невеликий мокрий сніг можливий лише у Закарпатській області.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого від "Укргідрометцентру" Фото: скриншот

Погода завтра у Києві

В столиці, за словами метеорологині, "завершується епоха сильних морозів". Найближчої ночі ще можливі -20 градусів, проте після цього настане потепління. Вдень у Києві буде до -10, сухо та сонячно, а ближче до вечора посилиться вітер південного напрямку.

Відео дня

Потім, за словами фахівчині, температура повітря відчутно підвищиться.

"І хоча ще, звісно, будуть коливання холоду, зима не закінчилася, проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, харківський бабак Тимко IV передбачив терміни приходу весни. За його прогнозом, це станеться за шість тижнів.

Одеситка на ковзанах влаштувала танці на обледенілій дорозі та опублікувала відео в соціальних мережах.