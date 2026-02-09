Следующие дни будут очень тяжелыми для Киева: температура в некоторых квартирах чуть выше 0, — CNN

Ситуация с отсутствием электроэнергии и теплоснабжения в условиях экстремального холода является критической для сотен тысяч гражданских жителей Украины. Все это стало следствием постоянных атак россиян на энергоинфарструктуру.

В Киеве в следующие несколько дней ожидается погода существенно ниже нуля. Поэтому городской голова Виталий Кличко предупреждает об "очень тяжелых следующих днях для Киева". Об этом говорится в материале CNN.

По его словам, энергетическая инфраструктура Украины находится в "чрезвычайно критическом состоянии". Из-за этого в Киеве развернули работу коммунальные "пункты обогрева", которые работают от генераторов. Некоторые из этих мест позволяют людям оставаться на ночь.

По данным министерства энергетики, жители Киева получают электроэнергию только полтора-два часа в день.

Температура в квартире упала до 3 градусов

Один из жителей Киева рассказал, что после одного из ударов в январе его дом остался без отопления, электроэнергии и воды. Сам мужчина проживал с семьей на 16 этаже.

Відео дня

В то же время следующий удар (вероятно, речь идет об ударе по Киевской ТЭЦ-4 3 февраля — ред.) повредил электростанцию, которая поставляет тепло в его дом, а также в еще 1100 жилых домов в Киеве. Из-за этого половина жителей дома, в частности его семья, покинули здание.

Средняя температура в квартире упала лишь до 3 градусов Цельсия (37,4 градуса по Фаренгейту), добавил он.

Жителям сообщили, что восстановление теплоснабжения может занять два месяца — в самое холодное время года.

Бизнес несет серьезные убытки

В CNN также пообщались с представителями украинского бизнеса. Так, в сети салонов красоты Backstage рассказали, что инвестировали 400 тысяч долларов в резервные системы, в частности генераторы, топливо и аккумуляторы. Но потом российский дрон попал в один из салонов, повредив трубу отопления и затопив помещение.

"Несмотря на все эти расходы, погодные условия и российские атаки преобладают систему", — сообщили в компании в Instagram в субботу.

Зеленский в воскресенье заявил, что за последнюю неделю Россия выпустила по городам и селам Украины более 2000 ударных беспилотников, 1200 управляемых авиабомб и 116 ракет различных типов. Немалое количество ударов пришлось именно на энергоинфраструктуру.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что ликвидируют последствия двух атак, которые произошли на прошлой неделе.

"Уровень дефицита электроэнергии и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии пока не позволяют отменить аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов", — сообщили в компании, добавив, что ремонтные работы сделали перебои с электроэнергией менее серьезными в некоторых регионах, говорится в сообщении.

Сейчас восстановительные работы продолжаются как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, поставляющих электроэнергию с атомных электростанций.

Зато в компании ДТЭК в субботу сообщили, что повреждение высоковольтных подстанций привело к снижению производства на атомных электростанциях, из-за чего произошли значительные потери электроэнергии.

В CNN напоминают, что обстрелы происходят после кратковременного энергетического перемирия, которое было согласовано по инициативе президента США Дональда Трампа. В субботу Зеленский сообщил, что Вашингтон предложил, чтобы обе стороны снова поддержали инициативу президента США по деэскалации энергетической ситуации. Украина согласилась, но Россия еще не ответила".

Институт изучения войны объяснил, что использование Россией более 400 ракет и дронов в течение шести дней после окончания моратория на энергетические удары демонстрирует реальные намерения Кремля — максимизировать страдания украинских мирных жителей и нежелание деэскалировать войну или серьезно продвигать инициированные США мирные переговоры.

"Российские войска также модифицировали свои беспилотники и ракеты, чтобы наносить больше вреда, в частности оснастив беспилотники Shahed минами и кассетными боеприпасами, и такие меры повлияли на гражданскую и энергетическую инфраструктуру", — добавили в институте.

"Последствия российских ударов во многих городских районах усугубляются зависимостью от централизованных систем отопления, что является наследием советской эпохи. Тепло производится на тепло- или теплоэлектроцентралях, прежде чем распределяется, поэтому, если такие объекты становятся целью, это влияет на имеет последствия для многих жилых кварталов. Разрушение труб центрального отопления может повлиять на целый район. Когда температура падает ниже нуля, длительное отключение электроэнергии может привести к разрыву подземных труб отопления, если вода внутри них замерзнет", — говорится в материале.

Аналитики также предполагают, что россияне умышленно консультируются у энергетиков относительно того, как именно нанести максимальный ущерб энергосистеме Украины.

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ после вражеского удара 3 февраля, сообщал городской голова Виталий Кличко. по выводам специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не ранее, чем через два месяца, и к тому времени восстановить теплоснабжение в домах невозможно.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4. Тепла нет в более 1 100 многоэтажек на левом берегу.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А уже сегодня вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

Напомним, 1 февраля издание "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированные источники сообщило, что после ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ.