Наступні дні будуть дуже важкими для Києва: температура в деяких квартирах трохи вище 0, — CNN

Ситуація з відсутністю електроенергії та теплопостачання в умовах екстремального холоду є критичною для сотень тисяч цивільний мешканців України. Усе це стало наслідком постійних атак росіян на енергоінфарструктуру.

У Києві в наступні декілька днів очікується погода суттєво нижче нуля. Через це міський голова Віталій Кличко попереджає про "дуже важкі наступні дні для Києва". Про це йдеться у матеріалі CNN.

За його словами, енергетична інфраструктура України перебуває у "надзвичайно критичному стані". Через це в Києві розгорнули роботу комунальні "пункти обігріву", які працюють від генераторів. Деякі з цих місць дозволяють людям залишатися на ніч.

За даними міністерства енергетики, мешканці Києва отримують електроенергію лише півтори-дві години на день.

Температура в квартирі впала до 3 градусів

Один з мешканців Києва розповів, що після одного з ударів у січні його будинок залишився без опалення, електроенергії та води. Сам чоловік проживав з родиною на 16 поверсі.

Водночас наступний удар (імовірно, йдеться про удар по Київській ТЕЦ-4 3 лютого — ред.) пошкодив електростанцію, яка постачає тепло до його будинку, а також до ще 1100 житлових будинків у Києві. Через це половина мешканців будинку, зокрема його родина, залишили будівлю.

Середня температура в квартирі впала лише до 3 градусів Цельсія (37,4 градуса за Фаренгейтом), додав він.

Мешканцям повідомили, що відновлення теплопостачання може зайняти два місяці — у найхолоднішу пору року.

Бізнес несе серйозні збитки

У CNN також поспілкувалися з представниками українського бізнесу. Так, у мережі салонів краси Backstage розповіли, що інвестували 400 тисяч доларів у резервні системи, зокрема генератори, паливо та акумулятори. Але потім російський дрон влучив в один із салонів, пошкодивши трубу опалення та затопивши приміщення.

"Незважаючи на всі ці витрати, погодні умови та російські атаки переважають систему", — повідомили в компанії в Instagram у суботу.

Зеленський у неділю заявив, що за останній тиждень Росія випустила по містах і селах України понад 2000 ударних безпілотників, 1200 керованих авіабомб та 116 ракет різних типів. Чимала кількість ударів припала саме на енергоінфраструктуру.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що ліквідовують наслідки двох атак, які відбулися минулого тижня.

"Рівень дефіциту електроенергії та пошкодження мереж передачі та розподілу електроенергії наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів", — повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи зробили перебої з електроенергією менш серйозними в деяких регіонах, йдеться у повідомленні.

Наразі відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що постачають електроенергію з атомних електростанцій.

Натомість у компанії ДТЕК у суботу повідомили, що пошкодження високовольтних підстанцій спричинило зниження виробництва на атомних електростанціях, через що сталися значні втрати електроенергії.

У CNN нагадують, що обстріли відбуваються після короткотривалого енергетичного перемир'я, яке було узгоджене за ініціативи президента США Дональда Трампа. У суботу Зеленський повідомив, що Вашингтон запропонував, аби обидві сторони знову підтримали ініціативу президента США щодо деескалації енергетичної ситуації. Україна погодилася, але Росія ще не відповіла".

Інститут вивчення війни пояснив, що використання Росією понад 400 ракет та дронів впродовж шести днів після закінчення мораторію на енергетичні удари демонструє реальні наміри Кремля — максимізувати страждання українських мирних жителів та небажання деескалювати війну або серйозно просувати ініційовані США мирні переговори.

"Російські війська також модифікували свої безпілотники та ракети, щоб завдавати більше шкоди, зокрема оснастивши безпілотники Shahed мінами та касетними боєприпасами, і такі заходи вплинули на цивільну та енергетичну інфраструктуру", — додали в інституті.

"Наслідки російських ударів у багатьох міських районах посилюються залежністю від централізованих систем опалення, що є спадщиною радянської епохи. Тепло виробляється на тепло- або теплоелектроцентралях, перш ніж розподіляється, тому, якщо такі об'єкти стають ціллю, це впливає на має наслідки для багатьох житлових кварталів. Руйнування труб центрального опалення може вплинути на цілий район. Коли температура падає нижче нуля, тривале відключення електроенергії може призвести до розриву підземних труб опалення, якщо вода всередині них замерзне", — йдеться в матеріалі.

Аналітики також припускають, що росіяни умисно консультуються в енергетиків щодо того, як саме завдати максимальної шкоди енергосистемі України.

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ після ворожого удару 3 лютого, повідомляв міський голова Віталій Кличко. за висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці, і до того часу відновити теплопостачання в будинках неможливо.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4. Тепла немає у понад 1 100 багатоповерхівок на лівому березі.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А вже сьогодні віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Нагадаємо, 1 лютого видання "РБК-Україна" із посиланням на проінформовані джерела повідомило, що після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ.