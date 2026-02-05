У Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ: відновлення займе не менше 2 місяців, — Кличко

У Києві ТЕЦ-4, яка забезпечувала теплопостачання зокрема у Дарницькому та Дніпровському районах, отримала критичні ушкодження під час російської атаки на столицю 3 лютого. На її відновлення може знадобитися не менше, ніж 2 місяці, якщо РФ не завдасть чергових ударів.

Про пошкодження російськими ударами Дарницької ТЕЦ міський голова Києва Віталій Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, цей об'єкт забезпечував опалення у понад 1 100 багатоповерхівок — вранці 3 лютого в системах опалення злили воду, щоб запобігти розмерзанню труб.

Характер ушкоджень, зокрема, обладнання об'єкта дослідили фахівці, і за їхніми висновками, за умови відсутності нових нищівних ворожих обстрілів відновлення систем та обладнання потребуватиме щонайменше двох місяців роботи.

На сайті Київської міської ради можна знайти перелік будинків, у яких неможливо відновити теплопостачання до відновлення пошкодженої росіянами Дарницької ТЕЦ.

У місті розгорнуті додаткові опорні пункти обігріву, адреси яких опубліковані на офіційних ресурсах районних державних адміністрацій, міської влади та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Зазначу, що ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", — додав Кличко.

Ударами РФ критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ, каже Віталій Кличко Фото: скриншот

Пошкодження Дарницької ТЕЦ: що відомо

Віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповідав, що росіяни випустили в ніч на 3 лютого п'ять балістичних ракет по київській ТЕЦ-4, також відомій як Дарницька ТЕЦ. В ту ніч температура повітря падала до -26 градусів.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль того ж дня показував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який вигляд має зруйнована ТЕЦ у Києві на лівому березі. На опублікованих урядовцем фото та відео можна побачити серйозні руйнування будівель.

Також 2 лютого українські журналісти отримали кадри руйнувань всередині однієї з українських ТЕЦ після російських атак. На знімках видно суттєві пошкодження енергетичного обладнання.