В Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ: восстановление займет не менее 2 месяцев, — Кличко

В Киеве ТЭЦ-4, которая обеспечивала теплоснабжение в частности в Дарницком и Днепровском районах, получила критические повреждения во время российской атаки на столицу 3 февраля. На ее восстановление может потребоваться не менее 2 месяцев, если РФ не нанесет очередных ударов.

О повреждении российскими ударами Дарницкой ТЭЦ городской голова Киева Виталий Кличко рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, этот объект обеспечивал отопление в более 1 100 многоэтажек — утром 3 февраля в системах отопления слили воду, чтобы предотвратить оттаивание труб.

Характер повреждений, в частности, оборудования объекта исследовали специалисты, и по их выводам, при условии отсутствия новых сокрушительных вражеских обстрелов восстановление систем и оборудования потребует не менее двух месяцев работы.

На сайте Киевского городского совета можно найти перечень домов, в которых невозможно восстановить теплоснабжение до восстановления поврежденной россиянами Дарницкой ТЭЦ.

В городе развернуты дополнительные опорные пункты обогрева, адреса которых опубликованы на официальных ресурсах районных государственных администраций, городских властей и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Отмечу, что ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", — добавил Кличко.

Ударами РФ критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, говорит Виталий Кличко Фото: скриншот

Повреждение Дарницкой ТЭЦ: что известно

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказывал, что россияне выпустили в ночь на 3 февраля пять баллистических ракет по киевской ТЭЦ-4, также известной как Дарницкая ТЭЦ. В ту ночь температура воздуха падала до -26 градусов.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в тот же день показывал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, как выглядит разрушенная ТЭЦ в Киеве на левом берегу. На опубликованных чиновником фото и видео можно увидеть серьезные разрушения зданий.

Также 2 февраля украинские журналисты получили кадры разрушений внутри одной из украинских ТЭЦ после российских атак. На снимках видны существенные повреждения энергетического оборудования.